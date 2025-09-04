　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

分析／多國領導人天安城樓盤點軍武清單？　「九三大閱兵」藏軍貿潛力

▲▼習近平與金正恩、普丁一起觀看閱兵式。（圖／翻攝央視）

▲歷史一刻！習近平、普丁、金正恩「首次」同框一起觀看閱兵式。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

北京昨天「九三大閱兵」隆重舉行，吸引來自26個國家領導人齊聚天安門城樓觀禮，除了不可缺席「大國外交」，部分國家展現對中方友好情誼與政治支持，更蘊含可能的軍貿潛力。自從印巴空戰後，中國的殲-10戰機一砲而紅，今年6月「伊以衝突」，曾多次遭遇GPS信號中斷的情況，使伊朗備受困擾，甚至傳出伊朗想與中國溝買軍武，包括與美俄脫鉤北斗衛星系統也是考慮因素之一，這次多國領導人前來觀禮閱兵不是湊熱鬧，更多是尋求未來軍事合作「可能」機會。

中國抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵（簡稱九三大閱兵）昨3日在北京天安門廣場舉行，活動上午9時準時開始，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊。這次大陸方面也號稱展示最精良新款的軍武，包括科技無人等先進裝備。「九三大閱兵」以新式四代主戰裝備為主體，首次集中展示高超聲速導彈、無人與反無人作戰系統、定向能武器、電子戰力量與網電對抗等新域新質力量，全面展現解放軍現代化體系作戰能力與多維戰鬥形態的先進面貌。

▲▼ 三巨頭同框、習近平、普丁、金正恩 。（圖／翻攝 央視）

▲多國領導人來觀禮「九三大閱兵」，藏有可能與中國合作軍貿潛力 。（圖／翻攝 央視）

「九三大閱兵」吸引26國領導人前來參加觀禮，習近平、普丁、金正恩「首次」同框站在城樓上，也成為史上罕見難得歷史鏡頭。這場閱兵不僅是一場紀念儀式，也像是一場實境「軍購博覽會」，讓潛在買家直觀感受中國軍備的性能與規模。

首先，俄羅斯總統普丁最早宣布赴華參加閱兵，出發前受中國官媒專訪，痛批日本軍國主義、扭曲歷史，中俄嚴厲譴責等重話，高調宣示與中國「鐵桿交情」；北韓領導人金正恩也在最後一刻宣布參加閱兵大典，甚至「首次」攜女金主愛赴華出訪，並未亮相閱兵現場。當金正恩與各國領導人走在一起也是「罕見」，顯示這位被世界「孤立」君主不受國際場合「排擠」，也或是金正恩此行出訪目的之一。

昨天閱兵大典開始之前，為了保護領導人，中外媒體被告知不能拍攝天安門城牆，透過中外記者觀察，普丁當認真裝備陣隊，較少與習近平說話，最後「紅鷹」飛行表演隊的飛行教官們駕駛7架教-8飛機，攜彩煙飛過天安門廣場上空，普丁特地起身觀看，用手遮眼一下太陽。至於金正恩全程較多時間與習近平互動聊天，甚至到了閱兵結束前，兩人一度有雙手緊握動作。

其他受邀出席巴基斯坦、哈薩克等國領導人，被視為中國長期戰略夥伴。對於這些國家而言，觀禮不只是象徵性外交行為，來有密切軍事合作。過去，巴基斯坦與中國的軍事合作早有範例，例如採購殲-10戰機，日前印度交鋒取得顯著戰果。

巴基斯坦空軍憑藉殲-10在空戰中擊落印度多架飛機，包括3架法國「飆風」（Rafale）戰機，俄羅斯製Su-30與MiG-29戰機各一架，這也讓傳統軍售國如英國陷入尷尬，作為軍武大國的俄羅斯倍感意外，甚至有消息傳出認為是印度戰術有問題，不是戰機問題。

▲▼ 伊朗民眾上街為以伊衝突中身亡的軍官、科學家及平民送葬。（圖／路透）

▲ 伊朗民眾上街為以伊衝突中身亡的軍官、科學家及平民送葬。（圖／路透）

再來說說伊朗總統佩澤希齊安（Masoud Pezeshkian）這次也出席「九三大閱兵」，還被西方媒體酸了一把，中俄朝伊是「四大反美聯盟」，聽在伊朗耳裡肯定不是滋味，今年六月「以伊衝突」戰火猛烈，伊朗前期硬是扛下猛烈導彈攻擊，最憤恨的卻是多位重要軍官、優秀科學家遭到暗殺，是被誰出賣？伊朗心理非常有數。

「以伊衝突」停火後，伊朗國防部長6月25日突訪青島，參觀052D驅逐艦，俄羅斯媒體率先放出消息，報導指出關中伊軍貿可能合作，猜測中伊有機率建立戰略合作夥伴關係，甚至還有消息稱伊朗可能要放棄蘇-35SI戰鬥機改為購買殲-10CE，但目前尚未有最新消息。

剛平息國內暴動抗議的印尼總統普拉博，又改變心意，趕在閱兵當天凌晨抵達北京，26位國家元首到齊同登北京天安門城樓。普拉博風塵僕僕原因有很多，即將訪美的他，先訪華做好「平衡外交」，外界推估雙方其他務實合作，比如採購國防武器、推進雅萬高鐵延長線建設、加強投資合作等。

再來對照，今年6月5日印尼軍方釋出消息，印尼政府正就可能性評估採購中國製造的殲-10戰鬥機。印尼國防部副部長道凡托（Taufanto）表示，此舉旨在提升印尼空軍的現代化作戰能力，同時兼顧國防預算的性價比。這樣下來看下來，也可理解普拉博的「風塵僕僕」有多用心郎良苦。

▲▼大陸國家主席習近平檢閱部隊。（圖／翻攝央視）

▲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平檢閱部隊。（圖／翻攝央視）

回顧昨天閱兵式上，中方集中展示紅旗-20高層防空系統、東風系列彈道導彈、鷹擊-21高超音速反艦導彈，以及殲-20隱形戰機等尖端武器裝備，「防空御天、制海控域、戰略打擊」的多層次體系。

其中，中國的防空與反導體系在近年快速成長，紅旗-9C、紅旗-19、紅旗-29等新一代裝備，具備「多段多層攔截」能力，可同時應對隱形戰機、巡航導彈以及中短程彈道導彈。

更重要的是，這些系統與美國完全脫鉤，中國自主研發的「北斗衛星」導航網路高度融合，具備抗干擾、自主定位與全球作戰能力，在強電磁對抗環境中依然能保持精準制導，顯示其在現代戰場上的可靠性。

這次「九三大閱兵」不只是大秀軍武肌肉以及大國外交，也是向外界展示國防工業自主創新能力，表明不再依賴外國技術；透過閱兵擴大可能軍貿市場潛力，強化與傳統合作國如巴基斯坦的軍事互信，利用外交場合提升地緣影響力，中亞、中東、非洲國家更多關注與合作。

對於各國領導人來說，來到北京參加「九三閱兵」也不只是紀念抗戰歷史立場。他們是否開始盤點內心「軍武小本記事？」，「親眼」觀察中國軍備水準後，為未來可能的軍購合作鋪路。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王建民「都市傳說」親自證實了！　超猛紀錄被打破
全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷
柯文哲羈押期將屆滿！今提訊進行延押訊問
銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖
川普法律戰3連敗！砍經費施壓哈佛　美法官裁定違憲
快訊／「大咖男團」確定參加AAA　共13組藝人登台
好市多買錯牛肉！退貨被問「你知道要丟掉嗎」　她批情勒掀論戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　與歐美不同！涉「底線」有錢也不賣

分析／多國領導人天安城樓盤點軍武清單？　「九三大閱兵」藏軍貿潛力

陸高超聲速導彈全亮相！「關島殺手」大升級　宋忠平：主打點穴戰

「鷹擊家族」首次集體亮相　鷹擊-21「航母殺手」讓美軍有壓力

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人　祖籍也曝光

陸「體育外賣」需求暴漲！單堂課百元起…有人月入8.5萬元

習近平城樓上握手的百歲老兵　曾為國軍土木系79軍一員參與常德會戰

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

陸「高功率微波武器」九三閱兵現蹤　定向電磁波專剋無人機蜂群

教育美業跨界新篇！　「法妮迪攜手吉的堡」共創融合新未來

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　與歐美不同！涉「底線」有錢也不賣

分析／多國領導人天安城樓盤點軍武清單？　「九三大閱兵」藏軍貿潛力

陸高超聲速導彈全亮相！「關島殺手」大升級　宋忠平：主打點穴戰

「鷹擊家族」首次集體亮相　鷹擊-21「航母殺手」讓美軍有壓力

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人　祖籍也曝光

陸「體育外賣」需求暴漲！單堂課百元起…有人月入8.5萬元

習近平城樓上握手的百歲老兵　曾為國軍土木系79軍一員參與常德會戰

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

陸「高功率微波武器」九三閱兵現蹤　定向電磁波專剋無人機蜂群

教育美業跨界新篇！　「法妮迪攜手吉的堡」共創融合新未來

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　與歐美不同！涉「底線」有錢也不賣

美國佛州計畫取消「疫苗強制接種令」　專家警告引發嚴重疫情

拿坡里「炸雞、披薩現省2050元」　名字對中2字喝1元可樂

台積電漲10元至1170　台股漲250點站上24300

Volvo「全新休旅EX60現身」續航更勝特斯拉！台灣導入機率高

關稅難談！　謝金河：一個小台灣對美貿易順差超車印度

返日前最佳自薦！前田健太3A險締無安打　7.2局僅失1分飆9K

海軍中士兩度性侵學妹　怕關5年10個月急賠50萬換緩刑

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」　離婚趙麗穎4年…工作室14字回應

全速俯衝撞出軌！　葡萄牙「榮耀升降機」纜車翻覆現場影片曝

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

大陸熱門新聞

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

鷹擊-21「航母殺手」讓美軍有壓力

金價累計漲幅超33%　買家嘆：盼不到理想金價

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」

主打點穴戰！陸高超聲速導彈全亮相

解放軍殲擊機＋隱身機最新亮相

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

習近平城樓上握手的百歲老兵 曾為國軍土木系79軍一員參與常德會戰

分析／多國領導人天安城樓盤點軍武清單？

陸「體育外賣」需求暴漲！有人月入8.5萬元

中俄朝導人歷史性「首次」同框！

陸新式艦載雷射武器「LY-1」亮相閱兵 高功率版可摧毀小型無人艇

陸「高功率微波武器」九三閱兵現蹤 定向電磁波專剋無人機蜂群

更多熱門

相關新聞

鷹擊-21「航母殺手」讓美軍有壓力

鷹擊-21「航母殺手」讓美軍有壓力

大陸昨3日在北京天安門舉行「九三大閱兵」，展示多種新亮相軍武，其中受閱的鷹擊家族、東風-17、東風-26D導彈，飛行速度快，突防能力強，命中精度高，是具備全天候作戰能力的新型「殺手鐧」，都是高超聲速導彈武器家族的重要力量，集中展現高超聲速精確打擊能力。大陸軍事專家宋忠平評接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，鷹擊-21是在東風-21的基礎之上，改成「艦載版」，被視為解放軍海上打擊能力「整建制亮相」的重要信號。

九三大閱兵　實頎是反美大聯盟？

九三大閱兵　實頎是反美大聯盟？

紅旗-29「衛星殺手」可攔截到大氣層外

紅旗-29「衛星殺手」可攔截到大氣層外

解放軍殲擊機＋隱身機最新亮相

解放軍殲擊機＋隱身機最新亮相

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」

關鍵字：

九三大閱兵2025

讀者迴響

熱門新聞

江祖平爆公開男方正面清晰照

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

不是詐騙！他ATM領1000抽中1.5萬大獎

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

王牌AV女優不幹了！　原因曝光

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面