分析／多國領導人天安城樓盤點軍武清單？　「九三大閱兵」藏軍貿潛力

▲歷史一刻！習近平、普丁、金正恩「首次」同框一起觀看閱兵式。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

北京昨天「九三大閱兵」隆重舉行，吸引來自26個國家領導人齊聚天安門城樓觀禮，除了不可缺席「大國外交」，部分國家展現對中方友好情誼與政治支持，更蘊含可能的軍貿潛力。自從印巴空戰後，中國的殲-10戰機一砲而紅，今年6月「伊以衝突」，曾多次遭遇GPS信號中斷的情況，使伊朗備受困擾，甚至傳出伊朗想與中國溝買軍武，包括與美俄脫鉤北斗衛星系統也是考慮因素之一，這次多國領導人前來觀禮閱兵不是湊熱鬧，更多是尋求未來軍事合作「可能」機會。

中國抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵（簡稱九三大閱兵）昨3日在北京天安門廣場舉行，活動上午9時準時開始，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊。這次大陸方面也號稱展示最精良新款的軍武，包括科技無人等先進裝備。「九三大閱兵」以新式四代主戰裝備為主體，首次集中展示高超聲速導彈、無人與反無人作戰系統、定向能武器、電子戰力量與網電對抗等新域新質力量，全面展現解放軍現代化體系作戰能力與多維戰鬥形態的先進面貌。

▲多國領導人來觀禮「九三大閱兵」，藏有可能與中國合作軍貿潛力 。（圖／翻攝 央視）

「九三大閱兵」吸引26國領導人前來參加觀禮，習近平、普丁、金正恩「首次」同框站在城樓上，也成為史上罕見難得歷史鏡頭。這場閱兵不僅是一場紀念儀式，也像是一場實境「軍購博覽會」，讓潛在買家直觀感受中國軍備的性能與規模。

首先，俄羅斯總統普丁最早宣布赴華參加閱兵，出發前受中國官媒專訪，痛批日本軍國主義、扭曲歷史，中俄嚴厲譴責等重話，高調宣示與中國「鐵桿交情」；北韓領導人金正恩也在最後一刻宣布參加閱兵大典，甚至「首次」攜女金主愛赴華出訪，並未亮相閱兵現場。當金正恩與各國領導人走在一起也是「罕見」，顯示這位被世界「孤立」君主不受國際場合「排擠」，也或是金正恩此行出訪目的之一。

昨天閱兵大典開始之前，為了保護領導人，中外媒體被告知不能拍攝天安門城牆，透過中外記者觀察，普丁當認真裝備陣隊，較少與習近平說話，最後「紅鷹」飛行表演隊的飛行教官們駕駛7架教-8飛機，攜彩煙飛過天安門廣場上空，普丁特地起身觀看，用手遮眼一下太陽。至於金正恩全程較多時間與習近平互動聊天，甚至到了閱兵結束前，兩人一度有雙手緊握動作。

其他受邀出席巴基斯坦、哈薩克等國領導人，被視為中國長期戰略夥伴。對於這些國家而言，觀禮不只是象徵性外交行為，來有密切軍事合作。過去，巴基斯坦與中國的軍事合作早有範例，例如採購殲-10戰機，日前印度交鋒取得顯著戰果。

巴基斯坦空軍憑藉殲-10在空戰中擊落印度多架飛機，包括3架法國「飆風」（Rafale）戰機，俄羅斯製Su-30與MiG-29戰機各一架，這也讓傳統軍售國如英國陷入尷尬，作為軍武大國的俄羅斯倍感意外，甚至有消息傳出認為是印度戰術有問題，不是戰機問題。

▲ 伊朗民眾上街為以伊衝突中身亡的軍官、科學家及平民送葬。（圖／路透）



再來說說伊朗總統佩澤希齊安（Masoud Pezeshkian）這次也出席「九三大閱兵」，還被西方媒體酸了一把，中俄朝伊是「四大反美聯盟」，聽在伊朗耳裡肯定不是滋味，今年六月「以伊衝突」戰火猛烈，伊朗前期硬是扛下猛烈導彈攻擊，最憤恨的卻是多位重要軍官、優秀科學家遭到暗殺，是被誰出賣？伊朗心理非常有數。

「以伊衝突」停火後，伊朗國防部長6月25日突訪青島，參觀052D驅逐艦，俄羅斯媒體率先放出消息，報導指出關中伊軍貿可能合作，猜測中伊有機率建立戰略合作夥伴關係，甚至還有消息稱伊朗可能要放棄蘇-35SI戰鬥機改為購買殲-10CE，但目前尚未有最新消息。

剛平息國內暴動抗議的印尼總統普拉博，又改變心意，趕在閱兵當天凌晨抵達北京，26位國家元首到齊同登北京天安門城樓。普拉博風塵僕僕原因有很多，即將訪美的他，先訪華做好「平衡外交」，外界推估雙方其他務實合作，比如採購國防武器、推進雅萬高鐵延長線建設、加強投資合作等。

再來對照，今年6月5日印尼軍方釋出消息，印尼政府正就可能性評估採購中國製造的殲-10戰鬥機。印尼國防部副部長道凡托（Taufanto）表示，此舉旨在提升印尼空軍的現代化作戰能力，同時兼顧國防預算的性價比。這樣下來看下來，也可理解普拉博的「風塵僕僕」有多用心郎良苦。

▲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平檢閱部隊。（圖／翻攝央視）

回顧昨天閱兵式上，中方集中展示紅旗-20高層防空系統、東風系列彈道導彈、鷹擊-21高超音速反艦導彈，以及殲-20隱形戰機等尖端武器裝備，「防空御天、制海控域、戰略打擊」的多層次體系。

其中，中國的防空與反導體系在近年快速成長，紅旗-9C、紅旗-19、紅旗-29等新一代裝備，具備「多段多層攔截」能力，可同時應對隱形戰機、巡航導彈以及中短程彈道導彈。

更重要的是，這些系統與美國完全脫鉤，中國自主研發的「北斗衛星」導航網路高度融合，具備抗干擾、自主定位與全球作戰能力，在強電磁對抗環境中依然能保持精準制導，顯示其在現代戰場上的可靠性。

這次「九三大閱兵」不只是大秀軍武肌肉以及大國外交，也是向外界展示國防工業自主創新能力，表明不再依賴外國技術；透過閱兵擴大可能軍貿市場潛力，強化與傳統合作國如巴基斯坦的軍事互信，利用外交場合提升地緣影響力，中亞、中東、非洲國家更多關注與合作。

對於各國領導人來說，來到北京參加「九三閱兵」也不只是紀念抗戰歷史立場。他們是否開始盤點內心「軍武小本記事？」，「親眼」觀察中國軍備水準後，為未來可能的軍購合作鋪路。