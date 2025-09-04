　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　與歐美不同！涉「底線」有錢也不賣

▲▼ 東風系列、鷹擊家族、九三大閱兵 。（圖／翻攝 央視）

▲「九三大閱兵」展示不少東風家族新成員。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

北京昨天3日舉行「九三大閱兵」順利落幕，除了紀念80週年抗戰勝利歷史意義與立場，這次展示多款新型軍武，也有如一場「軍博會」，《東森新媒體ETtoday》記者訪問兩岸軍事也分析，大陸軍火出口以克制和防禦為原則，強調維護地區和平穩定，更不會像歐美賣給正在交戰雙方，製造更多戰火，這是大陸外交底線。僅管新型武器裝備的國際市場潛力受到高度關注，但軍備出口並非單純憑產品性能決定，而需經歷完整測試、評估與許多政治考量。

中國抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵（簡稱九三大閱兵）昨3日在北京天安門廣場舉行，活動上午9時準時開始，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊。

這次大陸方面也號稱展示最精良新款的軍武，包括科技無人等先進裝備。「九三大閱兵」以新式四代主戰裝備為主體，首次集中展示高超聲速導彈、無人與反無人作戰系統、定向能武器、電子戰力量與網電對抗等新域新質力量，全面展現解放軍現代化體系作戰能力與多維戰鬥形態的先進面貌。

▲▼大陸國家主席習近平檢閱部隊。（圖／翻攝央視）

▲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊。（圖／翻攝央視）

但這場「九三大閱兵」不只是歷史紀念活動，更像是「軍備」與「大國外交」結合。各國領導人來到北京，不只是見證中國的歷史立場，透過親眼觀察中國軍備水準，為未來可能的軍購合作鋪路。

尤其近期「印巴衝突」，巴基斯坦空軍憑藉「之前」購買的殲-10，在空戰中擊落印度多架飛機，大陸方面制武器引起了關注。中國大陸是巴基斯坦最大的武器供應國，也是全球排名第四的軍火出口國，透過這次大閱兵是否在未來出口軍武上面獲得更多訂單？受訪的兩岸軍事專家認為大陸方面有自己底線。

大陸軍事專家宋中平向《東森新媒體ETtoday》記者表示，中國軍火出口以克制和防禦為原則，強調維護地區和平穩定。近期，隨著大陸方面軍工實力提升，在武器出口方面還是一向謹慎，不追求以軍售改變軍事或政治平衡，「我們要當軍火商的，必須要當一個對地區形勢和平穩定角色。」

「中國大陸對外出口的武器裝備主要以防禦性為主，更不會向交戰雙方提供武器，也不會藉軍售牟取地緣政治利益。」宋忠平也直言，「我們當軍火商，但不需像美國製造事端、製造麻煩，再去賣武器，趁火打劫。」

▲▼ 2025閱兵、紅旗系列、紅旗29 。（圖／翻攝 央視）

▲紅旗系列備受注目 。（圖／翻攝 央視）

中華戰略學會資深研究員張競接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「大陸方面所展示新武器，基本上沒有確切提供更詳細資料之前，未見得能夠打開國際市場，必須經過作戰測試評估、實戰情景去測試，確認軍武各項功能，提供完整的數據資料才可能打開國際市場。」

張競也舉例，「土耳其當初想買大陸的紅旗-9，受政治因素等干擾，最後胎死腹中，有這些東西有潛能打開國際市場，但並不保證『必然』打開國際市場。」

「大陸的軍備出口有自己原則跟輸出管制，不是有奶便是娘，有錢就賣你，會考慮很多的因素， 當然也看雙方的交情夠不夠好，甚至不會賣出去增加區域緊張形勢，去做不負責任的賣家。」張競強調。

他進一步說，大陸不會賣武器給正在戰爭的國家，這一點跟歐美不同，過去到現在外交政策「絕對」不會銷售給正在發生武裝衝突的地區或國家，不會做火上加油的事情。

張競也說，大陸方面的武器系統目前看來確實很有潛力，但是軍武市場不是完全是「自由貿易」，很多是政治角力的結果，不是說誰的軍備系統最好，一定打開軍貿市場。

最後，張競表示，大陸武器系統的性價比確實是國際公認，其耐用度也有一定的良好的聲譽，整體必須跟其他國家系統相匹配，依舊有弱項與罩門，因此對於「九三大閱兵」不用過於緊張看待，還是得嚴肅理性去對待這位確實有潛力且正在強大的對手。

「九三大閱兵」相關報導：

分析／多國領導人天安城樓盤點軍武清單？　「九三大閱兵」藏軍貿潛力

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　與歐美不同！涉「底線」有錢也不賣

歷史一刻！習近平、普丁、金正恩「首次」同框　保護領導人禁拍城樓

陸93閱兵／中俄朝三大巨頭「同框」天安門城樓　向美釋出東方團結力量

陸隱身＋艦載機新亮相！　殲-35航母新星、殲-20S全球首創雙座隱形

「鷹擊家族」首次集體亮相　鷹擊-21「航母殺手」讓美軍有壓力

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」　送醫搶救中
快訊／新青安重大鬆綁！　行政院今拍板
不滿羅智強踢館黃暐瀚　沈富雄重批：中間選民不要你這嘴臉
恐怖瞬間曝！台中女騎士遭「吞噬」　重輾胸腹四肢亡
「4個兒子全死了」台中百歲嬤跌地求救　見警泣訴
欠千萬賭債！　一家3口陪葬
快訊／高雄女腐屍今解剖　妹妹悲痛現身
前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！　現場照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸裁定對美「光纖」企業續徵反傾銷稅　最高稅率78.2％

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿　「放飛即下班」10分鐘到家

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　與歐美不同！涉「底線」有錢也不賣

分析／多國領導人在天安城樓盤點軍購清單？　「93大閱兵」藏軍貿潛力

陸高超聲速導彈全亮相！「關島殺手」大升級　宋忠平：主打點穴戰

「鷹擊家族」首次集體亮相　鷹擊-21「航母殺手」讓美軍有壓力

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人　祖籍也曝光

陸「體育外賣」需求暴漲！單堂課百元起…有人月入8.5萬元

習近平城樓上握手的百歲老兵　曾為國軍土木系79軍一員參與常德會戰

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

陸裁定對美「光纖」企業續徵反傾銷稅　最高稅率78.2％

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿　「放飛即下班」10分鐘到家

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　與歐美不同！涉「底線」有錢也不賣

分析／多國領導人在天安城樓盤點軍購清單？　「93大閱兵」藏軍貿潛力

陸高超聲速導彈全亮相！「關島殺手」大升級　宋忠平：主打點穴戰

「鷹擊家族」首次集體亮相　鷹擊-21「航母殺手」讓美軍有壓力

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人　祖籍也曝光

陸「體育外賣」需求暴漲！單堂課百元起…有人月入8.5萬元

習近平城樓上握手的百歲老兵　曾為國軍土木系79軍一員參與常德會戰

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

陸裁定對美「光纖」企業續徵反傾銷稅　最高稅率78.2％

AirPods Pro 3發表在即　傳採隱藏式按鍵、充電盒更輕薄

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天全市暫停垃圾清運1天

國民黨「尊重」洪秀柱出席中共抗戰閱兵　綠：一聲不吭是有何把柄？

快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」一度命危！　送醫搶救中

禾榮科申購夯！抽中一張有望現賺25萬元　首日就破7萬筆參與

5年來首見大突破　大坂直美重返美網女單4強

講3次「不知怎打啦！」　館長看93閱兵喊嚇尿：青鳥會萬念俱灰

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮

大陸熱門新聞

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

鷹擊-21「航母殺手」讓美軍有壓力

金價累計漲幅超33%　買家嘆：盼不到理想金價

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」

主打點穴戰！陸高超聲速導彈全亮相

解放軍殲擊機＋隱身機最新亮相

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

分析／多國領導人在天安城樓盤點軍購清單？

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　如涉「底線」有錢也不賣

習近平城樓上握手的百歲老兵 曾為國軍土木系79軍一員參與常德會戰

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿 「放飛即下班」10分鐘到家

陸「體育外賣」需求暴漲！有人月入8.5萬元

陸新式艦載雷射武器「LY-1」亮相閱兵 高功率版可摧毀小型無人艇

更多熱門

相關新聞

分析／多國領導人在天安城樓盤點軍購清單？

分析／多國領導人在天安城樓盤點軍購清單？

北京昨天「九三大閱兵」隆重舉行，吸引來自26個國家領導人齊聚天安門城樓觀禮，除了不可缺席「大國外交」，部分國家展現對中方友好情誼與政治支持，更蘊含可能的軍貿潛力。自從印巴空戰後，中國的殲-10戰機一砲而紅，今年6月「伊以衝突」，曾多次遭遇GPS信號中斷的情況，使伊朗備受困擾，甚至傳出伊朗想與中國溝買軍武，包括與美俄脫鉤北斗衛星系統也是考慮因素之一，這次多國領導人前來觀禮閱兵不是湊熱鬧，更多是尋求未來軍事合作「可能」機會。

主打點穴戰！陸高超聲速導彈全亮相

主打點穴戰！陸高超聲速導彈全亮相

陸上無人裝備成巷戰超級助攻員

陸上無人裝備成巷戰超級助攻員

紅旗-29世界最強大攔截系統之一

紅旗-29世界最強大攔截系統之一

用火箭彈成本獲導彈打擊威力

用火箭彈成本獲導彈打擊威力

關鍵字：

202593大閱兵軍武軍購大陸

讀者迴響

熱門新聞

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

不是詐騙！他ATM領1000抽中1.5萬大獎

王牌AV女優不幹了！　原因曝光

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面