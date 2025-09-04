陸「93大閱兵」提升軍貿實力　與歐美不同！涉「底線」有錢也不賣

▲「九三大閱兵」展示不少東風家族新成員。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

北京昨天3日舉行「九三大閱兵」順利落幕，除了紀念80週年抗戰勝利歷史意義與立場，這次展示多款新型軍武，也有如一場「軍博會」，《東森新媒體ETtoday》記者訪問兩岸軍事也分析，大陸軍火出口以克制和防禦為原則，強調維護地區和平穩定，更不會像歐美賣給正在交戰雙方，製造更多戰火，這是大陸外交底線。僅管新型武器裝備的國際市場潛力受到高度關注，但軍備出口並非單純憑產品性能決定，而需經歷完整測試、評估與許多政治考量。

中國抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵（簡稱九三大閱兵）昨3日在北京天安門廣場舉行，活動上午9時準時開始，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊。

這次大陸方面也號稱展示最精良新款的軍武，包括科技無人等先進裝備。「九三大閱兵」以新式四代主戰裝備為主體，首次集中展示高超聲速導彈、無人與反無人作戰系統、定向能武器、電子戰力量與網電對抗等新域新質力量，全面展現解放軍現代化體系作戰能力與多維戰鬥形態的先進面貌。

▲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊。（圖／翻攝央視）

但這場「九三大閱兵」不只是歷史紀念活動，更像是「軍備」與「大國外交」結合。各國領導人來到北京，不只是見證中國的歷史立場，透過親眼觀察中國軍備水準，為未來可能的軍購合作鋪路。

尤其近期「印巴衝突」，巴基斯坦空軍憑藉「之前」購買的殲-10，在空戰中擊落印度多架飛機，大陸方面制武器引起了關注。中國大陸是巴基斯坦最大的武器供應國，也是全球排名第四的軍火出口國，透過這次大閱兵是否在未來出口軍武上面獲得更多訂單？受訪的兩岸軍事專家認為大陸方面有自己底線。

大陸軍事專家宋中平向《東森新媒體ETtoday》記者表示，中國軍火出口以克制和防禦為原則，強調維護地區和平穩定。近期，隨著大陸方面軍工實力提升，在武器出口方面還是一向謹慎，不追求以軍售改變軍事或政治平衡，「我們要當軍火商的，必須要當一個對地區形勢和平穩定角色。」

「中國大陸對外出口的武器裝備主要以防禦性為主，更不會向交戰雙方提供武器，也不會藉軍售牟取地緣政治利益。」宋忠平也直言，「我們當軍火商，但不需像美國製造事端、製造麻煩，再去賣武器，趁火打劫。」

▲紅旗系列備受注目 。（圖／翻攝 央視）

中華戰略學會資深研究員張競接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「大陸方面所展示新武器，基本上沒有確切提供更詳細資料之前，未見得能夠打開國際市場，必須經過作戰測試評估、實戰情景去測試，確認軍武各項功能，提供完整的數據資料才可能打開國際市場。」

張競也舉例，「土耳其當初想買大陸的紅旗-9，受政治因素等干擾，最後胎死腹中，有這些東西有潛能打開國際市場，但並不保證『必然』打開國際市場。」

「大陸的軍備出口有自己原則跟輸出管制，不是有奶便是娘，有錢就賣你，會考慮很多的因素， 當然也看雙方的交情夠不夠好，甚至不會賣出去增加區域緊張形勢，去做不負責任的賣家。」張競強調。

他進一步說，大陸不會賣武器給正在戰爭的國家，這一點跟歐美不同，過去到現在外交政策「絕對」不會銷售給正在發生武裝衝突的地區或國家，不會做火上加油的事情。

張競也說，大陸方面的武器系統目前看來確實很有潛力，但是軍武市場不是完全是「自由貿易」，很多是政治角力的結果，不是說誰的軍備系統最好，一定打開軍貿市場。

最後，張競表示，大陸武器系統的性價比確實是國際公認，其耐用度也有一定的良好的聲譽，整體必須跟其他國家系統相匹配，依舊有弱項與罩門，因此對於「九三大閱兵」不用過於緊張看待，還是得嚴肅理性去對待這位確實有潛力且正在強大的對手。

