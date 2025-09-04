「鷹擊家族」首次集體亮相　鷹擊-21「航母殺手」讓美軍有壓力

▲鷹擊-21（YJ-21）被譽為「艦隊剋星」、「航母殺手」，被西方媒體譽為最危險神秘導彈之一。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸昨3日在北京天安門舉行「九三大閱兵」，展示多種新亮相軍武，其中受閱的鷹擊家族、東風-17、東風-26D導彈，飛行速度快，突防能力強，命中精度高，是具備全天候作戰能力的新型「殺手鐧」，都是高超聲速導彈武器家族的重要力量，集中展現高超聲速精確打擊能力。大陸軍事專家宋忠平評接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，鷹擊-21是在東風-21的基礎之上，改成「艦載版」，被視為解放軍海上打擊能力「整建制亮相」的重要信號。

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會昨3日在北京天安門廣場隆重舉行，以盛大閱兵儀式。這次閱兵，23個裝備方隊分為7個作戰群，防空反導群3個方隊之對空抗擊方隊接受檢閱，鷹擊家族鷹擊-15、鷹擊-17、鷹擊-19與鷹擊-20四款新型反艦導彈，加上外媒稱為最神秘危險之一導彈鷹擊-21的出現，解放軍具備從遠海對高價值水面艦艇進行「即時斬首」的能力，改變區域海上力量對比，引發國際軍事觀察界高度關注。

宋忠平接受《東森新媒體ETtoday》鷹擊-21是在東風-21的基礎之上，改成「艦載版」，也就是艦艇可以攜載的一個彈道導彈，而且可以加裝高超音速戰鬥部。鷹擊-20反艦彈道導彈，加上鷹擊-21空射反艦彈道導彈等，對於美軍在西太平洋與南海的艦隊，會是一種不小的壓力。

宋忠平也指出，鷹擊-21高超音速導彈、東風-17中程彈道導彈以及東風-26D反艦彈道導彈、長劍-1000，長劍-20A，包括鷹擊-18等等，這些巡航導彈集中展示，多型號展示，展現出解放軍有多手段能夠打擊不同的目標，而且射程也可以實現有效的銜接，當然要多平台發射，更加完善全面作戰能力。

「通過不同的平台，不管是陸基、海基來打擊相同的目標和不同的目標，同時採取多種指導方式，尤其是符合指導方式，能夠讓這些武器裝備打的更遠，打的更狠，打的更精準，打的目標更多。」宋忠平表示。

以下「鷹擊家族」首次一起亮相，包含最新型號：

鷹擊-15（首次亮相）號稱「高速突防的中堅力量」，是一款中遠程超音速反艦導彈，射程超過250公里，採用固體火箭加速與渦噴引擎組合推進。最大特點是能以超音速低空掠海突防，突破敵方防空系統。是解放軍水面艦艇編隊的「標準反艦火力」，可對敵方驅護艦形成飽和攻擊。

鷹擊-17（首次亮相）以機動性與複合制導見長，能在末段自主修正航向，提升對高機動目標的命中率。射程達400公里，具備強大的抗干擾性能。鷹擊-17的設計理念類似於俄製「瑪瑙」導彈，更適合複雜海戰環境，可在敵方電子壓制下保持精準打擊。

鷹擊-19（全新亮相）被視為中國進入高超音速反艦領域的「過渡型號」，採用乘波體設計，能以5至6馬赫高速掠海飛行，突破傳統防空攔截。其主要針對美軍「宙斯盾」系統等先進防禦平台。

鷹擊-20「航母剋星」，此次亮相中最受矚目的型號，射程突破1000公里，飛行速度可達10馬赫以上，具備跨區域打擊能力。採用先進的高超音速滑翔彈頭，可進行機動變軌，大幅提升突防與命中率。鷹擊-20的出現，讓解放軍具備對遠海航母編隊進行戰略威懾的能力，改變西太平洋海上力量格局。

鷹擊-21（YJ-21）被譽為「艦隊剋星」、「航母殺手」，被西方媒體譽為最危險神秘導彈之一，這是一款高超音速反艦導彈，速度超過10馬赫，可在高空與大氣層邊界進行機動滑翔，突破現有防空與反導系統。其射程被估計超過2000公里，可由055型萬噸驅逐艦或轟-6N轟炸機發射，對敵方航母編隊構成致命威脅。

這次鷹擊家族幾乎全面成型，4款導彈各有定位主攻範圍，鷹擊-15負責近中距快速突防，鷹擊-17強調精準與抗干擾，鷹擊-19開拓高超音速突擊能力，而鷹擊-20則承擔遠程戰略打擊任務。大陸官媒《央視》號稱是，海上之敵「尖兵利器」。

另外，鷹擊-21高超音速導彈與另外兩款東風-17中程彈道導彈、東風-26D反艦彈道導彈，3款戰略打擊武器「首次」一起亮相，被視為大陸「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力的重要支柱。

▼ 鷹擊-15、鷹擊-17、鷹擊-19到鷹擊-20，九三閱兵一次公開亮相4款鷹擊系列反艦導彈 。（圖／翻攝 央視）