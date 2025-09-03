歷史一刻！習近平、普丁、金正恩「首次」同框　媒體被禁拍天安門城樓

▲ 三巨頭歷史性同框，習近平、普丁、金正恩 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸「九三大閱兵」今（3）日在天安門登場， 外界高度關注的重頭戲將是閱兵式上「習近平、普丁、金正恩三人同框」站上天安門城樓的歷史性畫面，稍早三人已經出現同框，並且一起走上城樓。稍早現場採訪中外媒體被一一告知不能對著天安門城樓拍攝，只能拍攝閱兵現場，相當保護各國領導人。

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會（以下簡稱「九三大閱兵」）。今3日在北京天安門廣場隆重舉行，活動上午9時準時開始。

中國國家主席習近平和夫人彭麗媛稍早在南廣場迎接各國嘉賓、領導人，《央視》也清楚曝光，習近平、普丁、金正恩一起步入會場畫面。第一排領導人習近平在中間，普丁在他右手邊、金正恩在左手邊，其他第一排國家領導人還有白俄羅斯總統盧卡申科、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、哈薩克總統托卡耶夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫，巴基斯坦總理夏巴茲在第二排右側。

▲ 普丁與塔吉克斯坦總統拉赫蒙說悄悄話。（圖／翻攝 央視）

直播時還捕捉到普丁與塔吉克斯坦總統拉赫蒙交頭接耳說話，到了登上城樓環節，習近平、普丁、金正恩正式「同框」，三人一起向老兵致敬。

大陸官媒《央視》稍早曝光俄羅斯總統、北韓領導人金正恩抵達現場華免，以及其他應邀觀禮的貴賓，來自各國際組織，長期以來，旁白強調，「國際組織為促進全球和平發展穩定發揮著重要作用。」

來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動的朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩較晚抵達現場，《央視》特別介紹金正恩此行訪華，代表中朝關係歷經戰火與血脈交融，抗日戰爭的歷史更是兩國民心相連的重要基石。

▲ 習近平、普丁、金正恩一起登城樓。（圖／翻攝 央視）

接著普丁是最後一位進場國家領導人，過去已經10多次訪華或來華出席國際會議。《央視》也介紹，當前中俄關係處於歷史最好時期，長期睦鄰友好，互利合作共贏，成為兩國關係的鮮明特色。新時代的中俄關係更加從容、自信、穩定、堅韌。

主播旁白還說，今年5月7日至10日，習近平主席應邀對俄羅斯進行國事訪問，並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年慶典。中國人民抗日戰爭勝利是中國人民同反法西斯同盟國以及各國人民並肩戰鬥的偉大勝利。

活動上午9時準時開始，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊，這次大陸方面也號稱展示最精良新款的軍武，包括科技無人等先進裝備。

▼ 前大陸國家領導人胡錦濤現身，面容圓潤一些。（圖／翻攝 央視）