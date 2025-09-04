泰國宣布緊縮大麻管理規範　花苞僅限5類醫療用途

▲泰國政府近日宣布大幅收緊大麻使用規範。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

泰國政府近日宣布大幅收緊大麻使用規範，明確規定大麻花苞僅能由特定疾病患者在醫師處方下合法使用，全面禁止娛樂性消費。為加強監督，官方同步推出數位平台，用於監控處方申請、追蹤配送流程、記錄患者使用狀況，並登錄合法販售據點以防範濫用，並確保患者獲得穩定醫療管道。

《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國傳統暨替代醫學司（DTAM）總幹事哲昂薩曼（Dr. Somlerk Jeungsmarn）表示，新規定將大麻花苞的醫療用途限縮至5類疾病，包括失眠、慢性疼痛、偏頭痛、帕金森氏症及厭食症。患者必須持有合格醫師或藥師開立的處方，並在持牌商店購買，每張處方可涵蓋最多30天療程。銷售業者則須從經認證的農場進貨，線上販售、販賣機銷售及任何形式的廣告仍屬違法。

為加強監督，官方同步推出 「CannamedConnect」數位平台，用於監控處方申請、追蹤配送流程、記錄患者使用狀況，並登錄合法販售據點，以防範濫用並確保患者獲得穩定醫療管道。

報導指出，自2022年大麻去刑罰化以來，泰國社會對大麻的合法使用範圍爭議不斷。批評者指責當局未及時建立完善規範，導致政策模糊；支持者則認為嚴格規管有助於保護弱勢群體。但產業經營者則憂心，頻繁的政策調整恐影響新興大麻市場的投資信心。

政府強調，將大麻花苞嚴格限定於醫療用途，展現出政策轉向「病患優先、娛樂使用退居其次」的立場。今年7月，當局已要求所有大麻藥局必須註冊為醫療診所或醫院方可持續營業，並起草部會規範，將大麻嚴格視為醫療產品納管。此舉被視為泰國在大麻政策上邁向更嚴格監管的重要一步。

延伸閱讀

▸ 豪門駙馬1／唐禹哲傳低調「隱婚」混血千金 小孩已三歲大

▸ 日男離奇失憶！「包藏大量現金」躺深山 警驗指紋竟也查不出身分

▸ 原始連結