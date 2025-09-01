陸公安部推出「國家網路身份認證」App　人臉識別＋電話認證後啟用

▲大陸公安部推出「國家網路國家網路身份認證」App。（圖／翻攝上觀新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

全球數位化時代降臨後，使用者便利與風險並存，垃圾簡訊、騷擾電話與個資外洩問題屢見不鮮。大陸公安部近日在第十二屆中國國際警用裝備博覽會上展出「國家網路身份認證公共服務平台」，該平台的手機應用程式（App）也正式亮相，將提供虛擬生成的「網路身分證」，以杜絕個資被盜用，引起外界關注。

《上觀新聞》報導，這款App可讓用戶申領「網號」與「網證」，生成虛擬「網路身份證」。使用時，只需掃描動態二維碼或輸入網號，即可完成在微信、淘寶、12306等需實名認證平台的身分驗證，無需重複輸入姓名與身分證號。

官方強調，此舉有助於減少平台過度收集敏感資訊，並透過加密與動態驗證機制，降低電信詐騙及身分盜用風險。

至於在申領流程方面，用戶需使用支援NFC的手機下載該App，透過NFC讀取身分證資訊後，完成人臉識別與手機號綁定，再設置8位密碼，即可生成包含姓名、網號與動態二維碼的虛擬ID。目前，該服務已在大陸67個政務及網路場域試點，涵蓋大陸國家政務平台、12306、淘寶、微信等日常應用。

據悉，大陸「國家網路身份認證」已接入400餘款App，覆蓋政務、金融、教育、文旅、醫療等多領域，可支援註冊、登入、密碼找回、手機號更換、會員管理及購票預約等多種場景。試點數據顯示，平台降低了約六成的資訊外洩風險，相關電信詐騙案件也明顯下降。