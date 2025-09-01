陸清華女博士闖短劇圈　自評「18線演員」剛出道日領一千人民幣

▲陸清華女博士換跑道成短劇演員。（圖／翻攝光明網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名「90後」清華女博士袁小格（藝名）近日離開舒適圈，跨界嘗試拍戲，進入短劇圈擔任女主角，自評是剛出道的「18線演員」，日薪約千元人民幣。她表示，學術研究漫長而孤獨，而短劇拍攝節奏快、反饋即時，帶來了不同的快樂與社會價值。

《九派新聞》報導，今年8月，袁小格因朋友臨時缺席，受邀參演一部以「圍棋文化」為核心、融合愛情元素並展現長沙城市風貌的短劇。劇中她飾演冷靜理智、執著於守護傳統文化的圍棋棋手。

從8月6日至11日，該劇組連續拍攝5天，她每天需要趕十幾場戲，經常拍到深夜。袁小格雖是第一次嘗試演戲，她憑藉求學時期的音樂劇經驗，幾乎沒出現NG。

對於外界質疑博士參演短劇「浪費才學」，袁小格並不認同。她認為短劇不等同於「降智爽劇」，也能精品化，甚至能結合AI、虛擬拍攝等技術，成為推廣文化與文旅的新形式。

她坦言，「本職在實驗室工作，讀書給了我更多選擇權。當短劇演員，是此前未有的體驗，也讓我增加了快樂值。」袁小格說，會考慮繼續拍攝短劇，未來甚至有興趣參與製作，為行業注入更多正能量。

她強調，學術研究需要長時間投入，收穫未必即時，而短劇能帶來快速正反饋，並助力傳統文化傳播，「這種反差讓我感受到雙重價值，也提高了生活和工作的積極性。」