大陸 大陸焦點 特派現場

相隔一天！越南九二閱兵搶先登場　解放軍儀仗司禮大隊分兵出席

▲越南「九二閱兵」。（圖／翻攝微博）

▲越南女兵參與閱兵典禮。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

就在大陸「九三閱兵」前，越南今（2）日也舉行數十年來規模最大的閱兵儀式，難得一見的向全球「秀肌肉」。在閱兵過程中，越南傳統和現代化軍事裝備紛紛亮相，包括蘇聯時代接收的坦克、裝甲車、直升機和戰鬥機、火箭炮等，也有國產的無人機、巡弋飛彈和防空車輛等，讓外界對越南軍隊的現代化程度有了更進一步的了解。 

▲越南「九二閱兵」。（圖／翻攝微博）

▲越南「九二閱兵」裝備部隊進場。（圖／翻攝微博）

《央視》報導，9月2日上午，越南首都河內舉行紀念八月革命暨越南國慶80週年閱兵活動，逾1.6萬人參加檢閱。被認為集中展示了越南建國80年來在軍事、經濟、社會等領域取得的成就。

▲越南「九二閱兵」。（圖／翻攝微博）

▲參與越南九二閱兵的外軍代表。（圖／翻攝微博）

在閱兵儀式上，包括越南軍隊、公安、民兵等單位逾1.6萬人參加檢閱儀式，即將在大陸九三閱兵扮演重要角色的「儀仗司禮大隊」也派出人馬受邀參加越南九二閱兵，同時，俄羅斯、柬埔寨、古巴、寮國和白俄羅斯等國部隊及相關人員也受邀參加。

此外，越南也在金蘭灣同步舉行海上閱兵儀式，包括基洛級636型潛艇、水面艦艇和護衛艦編隊等精銳盡出，多數軍艦皆為俄羅斯製造進口。

▲越南「九二閱兵」。（圖／翻攝微博）

▲解放軍司禮儀仗大隊參加越南「九二閱兵」。（圖／翻攝微博）

大陸派出全國人大常委委員長趙樂際出席越南閱兵儀式，寮國人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯和越南國家主席梁強都將在觀禮結束後「趕場」，出席大陸舉辦的「九三閱兵」儀式。

▲越南「九二閱兵」。（圖／翻攝微博）

▲越南「九二閱兵」規模盛大。（圖／翻攝微博）

外界分析，越南此次閱兵空前隆重盛大，甚至超過4月時舉辦的紀念越南戰爭結束和越南統一50週年慶祝活動規模，主因為今（2025）年為慶祝二戰勝利80週年，又適逢越南八月革命勝利和建國80週年。

09/01 全台詐欺最新數據

