國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

真·模犯生！陸男考「日本多益作弊」5度被捕　14人錯同題

▲▼中國男子王立坤日本考多益涉作弊第5度被捕。（圖／翻攝自YT）

▲中國男子王立坤日本考多益涉作弊第5度被捕。（圖／翻攝自YT）

記者葉國吏／綜合報導　

東京警視廳近日再度逮捕中國籍京都大學研究生王立坤，指控他在英語能力測驗「多益」（TOEIC）中涉嫌冒名應考，並疑似涉及團體作弊事件。這已是他第五次因相關行為遭逮。案件引發外界對高分背後暗藏的作弊手段與留學生群體考試風氣的熱議。

王立坤被指控在答題卡上填寫他人姓名提交，並保持緘默。不過，警方發現一件耐人尋味的細節：在他參加的考場中，有約50名使用同一住址報名的中國籍留學生也同步應試，其中14人獲得與他相同的高分，甚至連錯誤題目都一致。警方懷疑這可能是透過通訊設備進行的一次性團體作弊行動，令人瞠目結舌。

王立坤早在今年4月就因偽造身份在東京都豐島區考場替人應試被捕。僅隔一個月，他再度冒名參加「多益」考試，還在口罩內側藏有小型麥克風，試圖傳遞答案。警方當場將他逮捕，導致同一考場有約3成考生臨陣缺席。這些缺席者被懷疑是原本計劃接收答案的作弊者，察覺風聲不對後選擇退場。

作弊手段並非首次出現，讀賣新聞指出，王立坤去年6月及今年3月也曾以疑似中國名字的身份參加多益考試，屢屢挑戰規範。這一系列事件不僅揭露考試公平性危機，更讓人質疑作弊背後是否存在更大規模的組織運作，成為日本教育界與警方的共同關注焦點。

09/02 全台詐欺最新數據

