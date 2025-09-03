「新住民青年設計展」桃園今登場　跨文化創意齊聚

▲「新住民青年設計展」桃園設計庫登場。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局於桃園設計庫舉辦的「小小聯合國—新住民青年設計展」3日舉行開幕，展期自即日起至9月30日。青年局長侯佳齡表示，此次展覽邀集來自馬來西亞、泰國、印尼、越南等國的新住民及新二代創作者，並與台灣設計師團隊攜手展出，作品涵蓋編織、花藝、蠟染布藝、服飾、繪畫與影像，展現桃園多元文化的設計能量。

▲侯佳齡局長（右3）、婦幼局副局長陳先琪(後排右一)在開南大學攤位前與師生團隊互動。（圖／開南提供）

侯佳齡說，此次展覽以「小小聯合國」為策展主題，透過創作故事與文化記憶，規劃四大亮點專區：1.畫作專區：由新二代以童年視角描繪心境。2.新住民與台灣設計師展示區：呈現跨域合作與創新成果。3.東南亞文物互動牆：結合遊戲體驗，營造沉浸式互動。4. 新住民紀錄片專區：捕捉跨國生活片段，展現多元故事。開幕活動更安排「手作幸運環體驗」，象徵祝福與文化交流，讓參與者留下獨特的互動記憶。

▲青年局長侯佳齡（右二）出席新住民青年設計展。（圖／青年局提供）

展覽聚焦多元文化與在地共創，亮點包括來自印尼的新住民官美連女士與其女兒劉玉珍同學，展出不同樣式的蠟染手工藝品以及將現代元素和印尼傳統蠟染交錯的服裝設計，在傳統與現代的交融中展現獨特創意與美感。同時，開南大學新住民楊宗權同學與台灣孫永祥同學以USR計畫參展，展出透過紀錄片呈現跨國生活的溫度與故事，讓大家看見新住民的日常點滴。此外，長庚科技大學新住民朱秀蓮同學以USR計畫展出融合手工與現代設計的現代奧黛。

侯佳齡說，桃園新住民人口眾多，這股多元能量正是城市邁向國際的重要動力。本次展覽不僅讓社會看見新住民與青年世代的價值，也展現設計力串聯城市與世界的可能性，青年局將持續透過設計與文化交流，推動桃園成為兼具在地特色與國際視野的文化創意之都。