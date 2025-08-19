泰式綠咖哩雞教學！　移民署桃園站邀新住民手作家鄉味

▲林琇文教新住民朋友料理「泰式綠咖哩雞」。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

移民署桃園市服務站19日表示，隨著跨國婚姻越來越普遍，許多新住民家庭在臺落地生根，為協助新住民縮短文化差異及適應新生活，該站除舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，日前並邀請泰國新住民林琇文與新住民家庭分享適應臺灣生活的經驗，並帶領學員體驗手作家鄉美食「泰式綠咖哩雞」，分享家鄉味。

林琇文以自己的經驗為例，說明語言隔閡及文化差異常成為新住民面臨的最大挑戰，因此鼓勵新住民參加政府提供的各種課程，提升自己的能力，更快融入臺灣生活。

熱衷推廣泰國文化的林琇文，為增進學員對泰國文化的認識，帶領學員手作泰式綠咖哩雞，首先在鍋中加油，再放入紅蔥頭炒香，之後將雞肉塊放入鍋中，炒至變色，接著倒入綠咖哩醬和椰奶，煮滾後轉小火燉煮，再依據個人口味加入魚露、椰糖、辣椒等調味料。

起鍋前加入九層塔，以增添香氣。最後將綠咖哩雞盛入碗中，搭配米飯或麵條享用，可口又美味。課堂氣氛溫馨互動性高，透過手作體驗過程，學員們不僅加深對泰國文化的認識，也品嘗到親手製作的美味佳餚。



當日課程中也結合移民署政風室的廉政規範宣導，播放宣導影片「不能送的禮物」，向新住民家庭說明向公務員送禮品可能涉及的法律風險，強化新住民守法觀念，避免誤觸法網。桃園市服務站主任黃英貴表示，此次課程不僅透過傑出新住民分享過來人經驗及宣導多元文化，讓新住民家庭學習包容、接納彼此不同的文化與價值觀，並透過廉政宣導建立新住民廉潔法治觀念。