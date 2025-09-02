泰12歲少女報警謊稱「撿到棄嬰」！　真相反轉：竟是她偷生的

▲少女謊稱在自家門口撿到棄嬰，其實是她獨自在家產下的嬰兒。（圖／翻攝自第七頻道，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國四色菊府一名12歲少女日前向警方通報稱，在自家門外發現一名遭人遺棄的新生兒，然而警方到場後，卻發現少女身體異常虛弱。少女最終坦承，孩子是她所生，因為害怕父母責備才會編造這個棄嬰謊言。然而由於少女嚴重失血，警方也立刻將她送往醫院接受治療。

根據《第七頻道》報導，四色菊府警方接獲民眾報案稱，在農庫維公園附近的一棟2層樓住宅外發現一名疑似遭人遺棄的嬰兒。警方立即派員前往現場調查，隨後見到了報案的12歲少女。

少女將嬰兒交給警方後表示，自己在家門口發現這名剛出生的嬰兒，出於保護嬰兒的安全考量，因此將孩子帶進屋內。不過，辦案警員發現，少女的臉色蒼白、神情疲憊，看起來極度虛弱，且在接受警方問話時神情緊張，言詞間多有矛盾之處，因此決定進一步深入盤問。

面對警方持續追問，少女最終坦承，嬰兒的確是她所生的。她表示，當天下午4時左右，她獨自一人在臥室內分娩產下嬰兒。

少女透露，自己從未告知父母已經交男朋友的事實，更遑論懷孕生子，因為害怕父母得知真相後的反應，才會編造這個「撿到棄嬰」的故事。她說，自己原本計劃如果謊言能夠成功瞞過所有人，她希望以「收養棄嬰」的名義撫養這個孩子，藉此避免暴露自己未成年懷孕的事實。

由於少女產後出現大量出血症狀，體力嚴重透支，警方緊急將她送醫治療。事發當時少女父母並不在家，警方事後已聯繫其家人告知相關情況，但基於隱私考量，警方未對外透露案件更多細節。