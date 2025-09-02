變態學長租屋處性侵學妹！騙上床「趁睡覺逞慾」　她崩潰掙扎

▲男子約學妹見面，竟在租屋處性侵對方。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子阿力（化名）與女子小婷（化名）曾是學長、學妹的關係，沒想到阿力藉口心情不佳約小婷出門，卻動手性侵對方得逞。士林地院審理後，依照強制性交罪，判阿力5年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿力與小婷均曾在高雄市某大學就讀，2人曾是學長、學妹的關係。當時阿力因為心情不佳，多次邀約小婷一同出門，小婷基於情誼答應邀約，不過因為聚會時間太晚，導致沒有交通工具能夠返回住處。

阿力見狀於是不斷提議，可以到他的住處休息，小婷並未加以懷疑，而是答應了下來。不過因為環境陌生，小婷抵達阿力的住處遲遲睡不著，最終在阿力的建議下，決定上床休息。

沒想到阿力眼見小婷睡著，竟然動手侵犯對方，無視小婷哭喊「我不要」的拒絕話語，強制性侵得逞。事後阿力則辯稱，確實有撫摸小婷的私密處、隱私部位，但有徵得對方同意，甚至是小婷主動引導過程，並無強制性交的行為。

不過，由於小婷案發後大受打擊，需要到精神科就診，甚至情緒崩潰向朋友哭訴，且每次作證時供詞前後一致。士林地院法官衡量全案情況，最終不採信阿力的說法，依照強制性交罪判處5年有期徒刑，全案仍可上訴。