　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

變態學長租屋處性侵學妹！騙上床「趁睡覺逞慾」　她崩潰掙扎

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲男子約學妹見面，竟在租屋處性侵對方。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子阿力（化名）與女子小婷（化名）曾是學長、學妹的關係，沒想到阿力藉口心情不佳約小婷出門，卻動手性侵對方得逞。士林地院審理後，依照強制性交罪，判阿力5年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿力與小婷均曾在高雄市某大學就讀，2人曾是學長、學妹的關係。當時阿力因為心情不佳，多次邀約小婷一同出門，小婷基於情誼答應邀約，不過因為聚會時間太晚，導致沒有交通工具能夠返回住處。

阿力見狀於是不斷提議，可以到他的住處休息，小婷並未加以懷疑，而是答應了下來。不過因為環境陌生，小婷抵達阿力的住處遲遲睡不著，最終在阿力的建議下，決定上床休息。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲男子約學妹見面，竟在租屋處性侵對方。（示意圖／記者黃克翔攝）

沒想到阿力眼見小婷睡著，竟然動手侵犯對方，無視小婷哭喊「我不要」的拒絕話語，強制性侵得逞。事後阿力則辯稱，確實有撫摸小婷的私密處、隱私部位，但有徵得對方同意，甚至是小婷主動引導過程，並無強制性交的行為。

不過，由於小婷案發後大受打擊，需要到精神科就診，甚至情緒崩潰向朋友哭訴，且每次作證時供詞前後一致。士林地院法官衡量全案情況，最終不採信阿力的說法，依照強制性交罪判處5年有期徒刑，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美撤銷台積電南京廠VEU特權　台積電ADR開盤急跌3.
快訊／熱帶低壓生成！估明晚成「琵琶」颱風　日本發布烈風警報
福斯商旅全新「7人座MPV」登台　售價比德國還便宜
H級辣模懷孕33週「問醫生能不能做」獲許可
高盛最新調查曝光　陸技術落後西方20年：只能產65奈米

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　整車燒成廢鐵！剩一具焦屍

變態學長租屋處性侵學妹！騙上床「趁睡覺逞慾」　她崩潰掙扎

問完京華城案重要證人柯文哲求交保　審判長訂9／4調查語帶玄機

台南國中14歲女學生午休墜樓　左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

快訊／「雨刷」涉洗錢200億遭逮　法院揭羈押禁見3大原因

快訊／國道驚悚火燒車1死1傷　18歲男追撞貨櫃車慘成焦屍

快訊／民眾黨走讀傷8警！中正一分局製發通知書　通知黃國昌等3人到案

快訊／涉洗錢200億！「雨刷」桃機出境前遭逮　法院裁定羈押禁見

快訊／檢修自走砲慘遭斷指　十軍團下士右食指壞死無法接回

桃園分署9月聯合拍賣會　搶手5層樓建物1920萬標出

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

當太妍被說是「節目老么」　開心到狂拍手…Key超傻眼

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　整車燒成廢鐵！剩一具焦屍

變態學長租屋處性侵學妹！騙上床「趁睡覺逞慾」　她崩潰掙扎

問完京華城案重要證人柯文哲求交保　審判長訂9／4調查語帶玄機

台南國中14歲女學生午休墜樓　左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

快訊／「雨刷」涉洗錢200億遭逮　法院揭羈押禁見3大原因

快訊／國道驚悚火燒車1死1傷　18歲男追撞貨櫃車慘成焦屍

快訊／民眾黨走讀傷8警！中正一分局製發通知書　通知黃國昌等3人到案

快訊／涉洗錢200億！「雨刷」桃機出境前遭逮　法院裁定羈押禁見

快訊／檢修自走砲慘遭斷指　十軍團下士右食指壞死無法接回

桃園分署9月聯合拍賣會　搶手5層樓建物1920萬標出

快訊／美撤銷台積電南京廠VEU特權　台積電ADR開盤急跌3.11%

18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　整車燒成廢鐵！剩一具焦屍

政府打詐不力　謝立功籲要讓詐欺犯了解「高風險、零利潤」

為什麼韓星都在對不起？小眾品牌I’m Sorry讓偶像紛紛穿上暗藏女性宣言

散裝船運價月月高、四維航H2會更好　旗下綠舞Villa買一送一衝業績

變態學長租屋處性侵學妹！騙上床「趁睡覺逞慾」　她崩潰掙扎

快訊／熱帶低壓生成！估明晚成「琵琶」颱風　日本發布烈風警報

郭天信猛打賞、曾聖安超美技！龍5比2勝桃猿止敗

朴敏英暴瘦「雙頰凹陷」嚇壞粉絲　親曝真實近況：體重又降了

軍人偷拍＋跟蹤前女友　台南地院判拘役70日＋8月徒刑

【視線死角？】婦推回收馬路走一半...遭75歲駕駛撞飛！

社會熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

彭振聲曝認罪原因　「檢察官說圖利我就認了」

撞擊畫面曝光！女騎士遭「預拌車猛撞」拖行百米亡

應曉薇有新罪名！　柯文哲要無罪脫身可能性低

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

小英男孩賊星該敗！　20樓丟iPhone「奇蹟發生」反成鐵證

即／男砸3車毀玻璃　秒遭報仇「8打1」手腳全斷

彭振聲認罪原因曝　憶亡妻嘆：活下來不容易

雨刷蔡政宜涉洗錢200億！檢深夜聲押禁見

紅豆食府便當有蟑螂　消費者求償500萬吞敗

更多熱門

相關新聞

特斯拉「罕見敗訴」　駭客挖出1證據成關鍵

特斯拉「罕見敗訴」　駭客挖出1證據成關鍵

美國邁阿密聯邦法院8月針對2019年一起特斯拉自動駕駛致命車禍，判決特斯拉須賠償受害者家屬2.43億美元（約新台幣75億元），關鍵證據竟是一名駭客在星巴克喝熱可可時，從車輛電腦中挖出特斯拉聲稱「已遺失」的重要資料。

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

班機取消被迫「和男乘客同房」！她險遭性侵

班機取消被迫「和男乘客同房」！她險遭性侵

京華城開庭！館長現身喊2028推翻民進黨

京華城開庭！館長現身喊2028推翻民進黨

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

關鍵字：

性侵學生法院強制判決

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面