勞工局開學首發防騙宣導列車　駛進台南高商提醒青年慎選打工

▲台南市勞工局求職防騙宣導列車首站駛進台南高商，千名學生齊聚大禮堂聽講。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

開學了，也是學生打工求職旺季，台南市勞工局3日首發「求職用薪、避開陷阱、你我放心」校園宣導列車，駛進國立台南高商，由局長王鑫基帶隊，邀請台南市警察局犯罪預防科警務員李尚儒擔任講師，透過實際案例教學生如何防範打工求職詐騙，守護求職安全與就業隱私。

不少不良雇主利用青年涉世未深、急需兼職的弱點，設下陷阱，從「高薪海外工作」、「線上面試要求提供證件」、「代購材料在家工作」到「擔任提款車手」等手法層出不窮；甚至有人遭軟禁強迫交出存摺、淪為詐騙集團共犯，性命安全也受到威脅。勞工局提醒，面試、求職時切勿隨意交付身分證件或個人帳戶資料，慎防個資外洩與非法利用。

台南高商特別配合舉辦全校宣導，約千名師生齊聚大禮堂。講座除介紹「3必問、5必看、7不做」防騙口訣，並結合影音互動與有獎徵答，提高學生參與度，讓防騙觀念更易吸收。

王鑫基局長強調，無論就業或打工，務必小心防範詐騙、保護隱私；面試若遇詢問星座、血型、政治傾向或感情狀態，這些都與工作無關，已屬侵犯隱私。另近年頻傳海外高薪詐騙案件，更要提高警覺，避免因貪圖優渥待遇而落入陷阱。勞工局呼籲青年朋友：「求職用薪、避開陷阱、你我放心」，保障自身權益，才能安心追夢。