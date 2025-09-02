　
地方 地方焦點

南投家扶大專生「回娘家」　為扶助家庭送上新學期愛心禮

▲家扶大專生「回娘家」，協助整理社會大眾的愛心物資、為學弟妹送上新學期的第一份禮。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲家扶大專生「回娘家」，協助整理社會大眾的愛心物資、為學弟妹送上新學期的第一份禮。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投家扶中心受助家庭目前共計約1600 多戶，面對物價上漲、利率攀升與景氣低迷等壓力，為減輕家庭在開學季的負擔，中心日前特別舉辦「回娘家物資發放」活動，邀請家扶大專生們協助整理、發送社會大眾捐贈的善心物資，期望透過關懷與實質支持，讓孩子們能安心準備新學期。

南投家扶於8月28、29日同步在三個服務據點舉辦物資發放活動，包括宇明泰化工股份有限公司、黃先生等各界善心人士捐贈的白米、麵條、醬油、沙拉油、料理包、乾糧、罐頭、鳳梨酥以及文具等開學用品，讓孩子們能齊備學習所需。

▲家扶學童「回娘家」，協助整理社會大眾的愛心物資、為學弟妹送上新學期的第一份禮。（圖／南投家扶中心提供）

▲家扶學童「回娘家」，協助整理社會大眾的愛心物資、為學弟妹送上新學期的第一份禮。（圖／南投家扶中心提供）

在「回娘家」的家扶大專生中，居住在草屯的「東東」，父親多年前發病罹患漸凍症、家庭瞬間陷入巨變，母親白天奔波工作維持生計，回到家後還要悉心照顧病夫與東東，並在親友的建議下向家扶求助；家扶除提供經濟扶助、減輕生活壓力，更透過長期陪伴與關懷注入力量，後來父親因病離世後，東東母子倆相依為命，繼續面對生活的挑戰。

▲家扶學童「回娘家」，協助整理社會大眾的愛心物資、為學弟妹送上新學期的第一份禮。（圖／南投家扶中心提供）

▲家扶學童「回娘家」，協助整理社會大眾的愛心物資、為學弟妹送上新學期的第一份禮。（圖／南投家扶中心提供）

在母親的堅毅與家扶的支持下，東東始終勤奮努力，不僅課業表現優異，更考取國立大學電機工程系；他深知一路的成長仰賴家扶的陪伴與資源，因此每年寒暑假都主動回到家扶擔任志工，協助整理物資，將自己曾收到的溫暖回饋給更多需要幫助的孩子；東東母親也心中對家扶充滿感恩，尤其在回娘家活動中都提供充足的生活資源與情感支持，讓他們在困頓的日子裡感受到溫暖與力量。

▲家扶學童「回娘家」，協助整理社會大眾的愛心物資、為學弟妹送上新學期的第一份禮。（圖／南投家扶中心提供）

家扶指出，陸軍第十軍團南投小組、陸軍第十軍團52工兵群、陸軍第58砲兵指揮部這此也熱心派遣14名官兵到場，協助受助家庭搬運滿載社會愛心的物資，充分展現軍民溫暖互動；宏溢整復推拿也到場為家長們提供公益按摩服務，讓他們在忙碌之餘也能放鬆身心；縣議員林儒暘特地撥空前來關心家扶的扶助家庭，並贈送學生咖啡券，鼓勵他們努力向學，也以自身過往的學習經驗，與他們分享要投其所好，更有動力去發展未來的職涯生活。

南投家扶中心主任李雅婷表示，今年景氣低迷顯著，回娘家物資到上周才全數募集到位，以即時的援助給予很多在低谷中的家庭珍貴的禮物，也誠摯邀請大眾一同加入、支持家扶中心的扶幼工作。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

南投家扶開學家扶兒回娘家物資新學期

