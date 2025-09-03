開學課本「1狀況亂七八糟」在書局找半天！家長崩潰：真的該統一

▲開學新書尺寸不一，家長挑書套尺寸挑到崩潰。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少家長替孩子安頓開學新生活，把自己搞得頭昏腦脹。一名家長抱怨，一開學拿到新課本，她帶著孩子去買書套，無奈尺寸都不一樣，「每個學期開學都要來一場書套大戰，為什麼一定要這樣亂七八糟尺寸？」文章一出，不少爸媽也崩潰附和，「我也是站在書局研究半天，統一尺寸就好！」

一名網友在Threads表示，就怕課本被孩子撕到破破爛爛，一開學拿到新書本，她就得帶著孩子去買書套，但令原PO傻眼的是，書本、聯絡本到學習冊尺寸都不一樣，「每個學期開學都要來一場書套大戰，我就問...為什麼一定要這樣亂七八糟尺寸？」喊話相關單位是否能解決一下。

文章曝光後，不少爸媽也無奈曝心聲，「終於有媽媽跟我有一樣的困擾，好想念國立編譯館」、「要買4種尺寸書套，才能把每一本書、聯絡本、作業本都包好包滿」、「我也是站在書局研究半天，統一尺寸就好」、「真的很痛苦，比半天看不出差異在哪，大老遠買回家結果尺寸不合...沒買到加寬的，商品封面的字也不夠清楚」、「不是太大就是太小，買回來的書套還要加工，統一課本不是很好嗎」、「書的封面第一天就被撕壞了，老師請我們買書套，不買也不行」、「老公帶小孩去買，都帶著課本去比對了還是不敢下手，因為有26、26.5公分，兩種很怕買錯，父女倆在這櫃前面可能蹲了快半小時」。

另一派家長則倡導環保，「從沒幫孩子買過書套，覺得不環保，我偏向注重教育孩子愛護好書本的觀念」、「從不用不環保的書套，每學期使用完就資源回收，不理解為何需要書套」、「小孩現在小五跟小六，書套從沒買過，課本破了黏起來就好，在家看自修，因為課本他們找不到重點」。

留言串中，有網友分享自製書套妙招，好市多有一款強力保鮮膜，可依據書本大小來裁切，「大推，就沒有尺寸問題，不會不好黏，黏不好撕開也不黏紙，不怕黏壞」。