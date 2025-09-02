開學第2天「壓線送孩到校」　校門口卻空蕩蕩！女兒反應逗樂網友

▲昨天是開學日。圖與本文無關。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

昨（1）日是開學日！知名律師李怡貞今天就在臉書上自嘲，形容自己是「不合格的媽媽」，因為開學第二天早上，她騎車送女兒到校後，才發現自己完全搞錯孩子的上課時間。貼文曝光後，也引起網友討論，「至少沒有送錯學校 」、「早上催女兒吃飯才崩潰，悠悠哉哉的像渡假」。

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，今天是開學第二天，所以她早上7點53分便騎著機車送女兒到學校，趕在8點前入校。然而，她卻發現校門口「很清幽」。

李怡貞這時疑惑詢問女兒到校時間，沒想到女兒竟回說「9點」。回到家後，她立刻翻閱群組訊息，這才發現孩子應該是「7點40分前入校」，由於她一向追求準時、不拖延，因此她在家裡瞬間崩潰！不過，她後來想起公關界女強人岳啟儒的演講內容，對於孩子求學階段的一切，不妨抱著「沒關係」、「放他去」的態度。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「女兒說9點，就9點吧」、「通常急性子的媽媽都會生一個很從容的小孩，太可愛了啦」、「妹妹的從容表示適應得非常好」、「很愛妹妹的從容耶」、「女兒還說9點」、「可以懂那種突然天崩地裂的感覺（ 處女座媽媽）」、「我也還沒習慣，小一新生」。