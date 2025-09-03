　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「體育外賣」需求暴漲！單堂課百元起…有人月入8.5萬元

▲陸「體育外賣」需求暴漲。（圖／翻攝自微博）

▲陸「體育外賣」需求暴漲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸暑假期間興起一項特別的外賣「體育外賣」，吸引不少家長下單。該外賣是家長下單後，體育教練會帶著運動教材到府陪練，也可選擇到公共體育場上課，也被稱之為「體育家教」，單堂課200元至400元不等（人民幣，下同），有教練甚至因此月入超過2萬元（約台幣8.5萬元）。

據《環球網》報導，一名家長大讚這項服務，她在平台上下單一名上海體育大學的學生當自家孩子的教練，「以往帶孩子去體育館練跳繩，路上來回要1小時，現在教練上門，小區空地就能上課，我在陽台就能看著，太省心了，解決孩子運動訓練『時間成本』難題。」

▲家長僅需在平台下單即可。（圖／翻攝自微博）

▲▼家長僅需在平台下單即可。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸「體育外賣」需求暴漲。（圖／翻攝自微博）

「體育外賣」課程一對一的課時費多在200至400元，多人團課則為人均100元至200元，價格雖然高於普通機構大班課，但家長普遍認為「節省時間成本值得」。

對教練而言，假期收入也相當可觀。一名教練透露，今年暑假他的課程排得非常滿，最多時一天要上6節課，月入超過2萬元，在他身邊很多兼職的老師表示，後續想全職當私人教練。

▲體育教練陪練。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸「體育外賣」需求暴漲。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸「體育外賣」需求暴漲。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸「體育外賣」需求暴漲。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸「體育外賣」需求暴漲。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸「體育外賣」需求暴漲。（圖／翻攝自微博）

▲體育教練陪練。（圖／翻攝自微，上同）

有分析指出，這種新型體教模式，不僅解決了家長暑期「帶娃難」的問題，更滿足了孩子們體育鍛鍊的精準需求，成為體教產業發展的新趨勢。企查資料顯示，中國國內現存5.23萬家體教培訓相關企業。註冊量方面，2024年全年註冊0.44萬家相關企業，較去年成長7.70%。截至目前，今年已註冊0.17萬家。

▲從事「體育外賣」的體育教練。（圖／翻攝自微博）

▲▼從事「體育外賣」的體育教練。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸「體育外賣」需求暴漲。（圖／翻攝自微博）

不過也不是每位家長都能遇到「心儀的教練」。一名陳太太表示，「花380元請『專業籃球教練』，上了兩節課後發現，他只會讓孩子拍球、跑圈，連基礎的運球姿勢，都沒糾正過，後來才發現，教練所謂資質證書無從考證，僅憑一張大學的學生證，教練上門時沒有攜帶急救包，在一次訓練時孩子不慎崴腳，教練只得手忙腳亂找我要冰塊，萬一發生更嚴重的意外，連基礎的應急處理都不會，太讓人後怕了。」

目前，該行業仍處於發展初期，缺乏統一標準和規範，確實存在一些問題需要關注和解決，業內人士提醒，家長們在選擇體育上門家教時應謹慎考慮。

陸「體育外賣」需求暴漲！單堂課百元起…有人月入8.5萬元

