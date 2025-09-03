台積電南京廠VEU被撤銷！他3點白話解釋「美國真實目的」

▲台積電。（圖／記者姜國輝攝）



記者劉維榛／綜合報導

台積電證實，接獲美國政府通知，位於南京的廠區「驗證後最終用途」（VEU）授權在今年底失效，對於營運將面臨更多不確定因素，台積電回應，與美國政府溝通時會致力確保其南京廠的運營不間斷。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元「3點白話解釋」，說明美國背後真實目的。

葉耀元在臉書粉專《葉教授的國際事務學院》表示，關於台積電南京廠VEU被撤銷，他揭露3個原因「美國在幹什麼？」首先是，撤銷豁免的意思，就是要所有晶片製造商通通都離開中國，「這樣不僅僅可以確保會有更多晶片廠商投資美國，還可以把美中的晶片貿易比例大幅度下降。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2點，葉耀元認為，如果晶片廠繼續待在中國，這些廠房的員工就有可能被滲透，導致技術外流。

葉耀元接著說第3點，其實台積電的晶片廠有分散風險，低階晶片不是只有在中國製造，所以通路應該還是可以調配到「不影響獲利與產能。」

事實上，根據台積電年報資料，台積電中國廠營收占比僅約2%，對整體營收影響相對較小。台積電強調，公司正與美國政府保持溝通，並評估各種可能情況，確保南京廠持續穩定運作。

另外，經濟部針對台積電南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，也提出5點說明：

1、美國政府取消對台積電南京廠的「經驗證終端用戶」(VEU) 資格，代表未來該廠進口美國設備，需單獨申請許可。

此舉意味著南京廠取得美國產業安全局（BIS）的許可，將從「綠色通道」模式（亦即授權允許取得美國管制貨品，無需逐批申請），回歸到須「逐案審批」的模式，此一發展將會對該廠未來營運的可預期性造成影響。

2、台積電發布聲明表示已收到美方的通知，美國政府對台積電南京廠的VEU授權將於2025年12月31日起終止。台積電也表示，在與美國政府溝通時，亦將致力確保其南京廠的運營不間斷。

3、據悉，BIS上週也宣布取消兩家韓國公司VEU，包括三星及海力士，評估此舉應非針對台積電或特定廠商。由於台美半導體供應鏈關係極為密切，且美方持續加強半導體管制措施，國內業者應持續強化出口管制之作為，以保障權益。