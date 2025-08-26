防蚊液暖心送進消防隊！　圓山慈善協會捐800瓶守護前線南消

▲圓山慈善協會捐贈800瓶防蚊液給消防與警察單位，守護基層消防人員健康。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

風雨過後，最怕的不是滿地泥濘，而是看不見的疫情威脅，登革熱隨著積水孳生蚊蟲可能全面升溫，第一線警消人員在執勤時面臨高風險，台灣圓山慈善事業發展協會26日主動伸出援手，捐贈800瓶防蚊液給台南市消防局第五大隊、特搜大隊及永康分局，協助守護基層救災同仁的健康安全。

這場「萬瓶防蚊液捐贈暨感謝儀式」於台南市政府消防局第五大隊舉行，由協會理事長楊哲明親自主持，並強調：「作為台南在地企業，我們有責任貢獻社會，希望這次行動能拋磚引玉，號召更多團體投入防疫行列。」

捐贈行動獲得多方響應，皙淨團隊執行長林芸岑、大灣茶莊紅酒時光代錶王子豪、綜合格鬥委員會主任委員陳柏翰、壘球委員會總幹事黃冠豪皆到場共襄盛舉，展現地方社會強大的凝聚力。

活動現場，居中協調捐贈的台南市議員林冠維表示，警消是守護市民安全的第一道防線，「防蚊液雖小，卻是最重要的外勤防疫裝備」，呼籲全民共同防堵登革熱。

市長黃偉哲也透過致詞強調，這項捐贈不只是物資補給，更是企業公民精神的最佳典範，「有了民間力量的支持，台南的防疫工作將更有能量。」

消防局長李明峯則指出，救災人員長時間暴露在炎熱、潮濕、高蚊蟲密度的環境，「這批防蚊液，不只是驅蚊，更是給同仁最大的鼓勵與支持。」