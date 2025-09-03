　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

限制居所還遷居！張綱維領大額現金、名畫搬親友家　再延押2個月

▲▼遠航董事長張綱維遭高院拘提。（圖／記者劉昌松攝）

▲遠航董事長張綱維遭延長羈押2月。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭玗潔／台北報導

遠東航空董事長張綱維因涉嫌掏空遠航35億元，一審遭重判14年，高院4月以他交保期間接近高雄漁港，有逃亡之虞而裁定收押，因羈押期間即將於9月1日屆滿，張綱維希望能具保停止羈押，不過台北地院認為，張綱維曾在限制住居後，還擅自搬到別處等紀錄，為讓審判順利進行，裁定張綱維自今年9月2日起，延長羈押2月。

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司35億元遭判刑，被法院裁定羈押，全案還在上訴中。檢調單位又查出，張綱維涉嫌在2013年間，以在淡水小坪頂推出建案為由，向銀行貸款35億，結果建案成了爛尾樓，還欠銀行30多億元被列呆帳，全案朝涉嫌《銀行法》詐貸銀行等罪嫌方向偵辦。

而張綱維羈押期間即將於9月1日屆滿，張希望能交保、施以科技監控、追加提出保證書以停止羈押。不過法官認為，張綱維是遠東航空股份有限公司之負責人，且為樺福集團所屬各公司的實際負責人，具有相當資源及商業人脈，且先前張綱維被限制住居於戶籍地後，曾擅自遷居他處，經檢察官詢問後才告知，張還提領大額現金，將名畫等財產搬到親友住處，甚至為了躲避民間債權人催討債務，有隱匿行蹤、資產等行為，認為他就算具保、限制住居、限制出境出海及使用科技監控，都不能確保審判和執行程序能順利進行，裁定張綱維有繼續羈押的必要，應自今年9月2日起，延長羈押2月。

09/02 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

淡水小坪頂荒廢多年的爛尾樓，地上28層、基地廣達1.7萬坪，終於流入法拍市場，一拍底價84.6億元。小坪頂被房產界戲稱為「八卦（掛）山」，掛掉了不少建案，但也曾經轟轟烈烈過。

關鍵字：

張綱維遠東航空羈押控告詐貸

