快訊／新北逆子持刀砍死媽媽！法官裁定羈押不禁見

▲新北土城郭姓男子持刀殺害媽媽，法官裁定羈押。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃哲民、柯振中／新北報導

新北市土城區延吉街16日發生兇案，76歲郭姓男子與93歲洪姓母親發生口角，持刀砍殺對方後又自殘，導致洪母傷重身亡。新北地檢署經過複訊，依照涉犯殺害直系血親尊親屬罪，向法院聲請羈押，法官訊問後裁定羈押不禁見。

根據調查，郭男長期與母親不睦、時常發生爭執。2人16日下午5點多起口角後，郭男竟控制不住情緒，持刀揮砍母親，導致洪母身中多刀、倒臥在血泊當中。

動手行兇以後，郭男又拔刀自殘，嚇得目睹的妻子趕緊報警、並且衝出家門呼救。警消獲報後緊急到場，將郭男、洪母送往醫院急救，遺憾的是洪母仍因傷重不治身亡。

檢方複訊後認為，郭男涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，因此向法院聲請羈押。新北地院法官經過訊問，認為郭男犯罪嫌疑重大，且有事時足認有逃亡、湮滅證據之虞，有羈押之原因及必要性，因此裁定羈押不禁見。

