　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小草製圖恐嚇院檢遭求刑7個月　民眾黨對比青鳥喊槍斃立委轟雙標

▲民眾黨批評司法雙標。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨提供）

▲民眾黨批評司法雙標。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

小草粉專「迷因台式民主」戴姓版主在社群平台製圖，涉嫌恐嚇參與偵審京華城案的11名檢察官、承審的3名法官。台北地檢署今(25日)依恐嚇、違反個資法等罪起訴，並求刑7月。對此，民眾黨表示，不認同評論司法與政治言行過激，但反觀青鳥幫黃國昌設靈堂、製作看板說槍斃立委，一年多過去， 0人被搜索、0人被羈押、0人被起訴求刑，司法雙標至極，說沒有政治力介入，你敢信？

民眾黨表示，小草粉專版主對前北市副市長彭振聲太太墜樓感到憤慨，搜尋京華城案法官、11名北檢檢察官照片製圖，另一名小草則加上命債命還字樣，po出圖片表達不滿。

民眾黨表示，時事討論固然應該保持理性，但一人只是搜尋新聞圖片、法務部活動影片製作圖卡，另一人則po出不理性字眼，如此就被羈押禁見2個月，更被求刑7個月、6個月，這種司法標準說沒有政治力介入，你敢信？

民眾黨指出，起訴指出，兩名小草所為造成司法人員執行職務時內心巨大壓力及人身安全疑慮，嚴重挑戰司法威信，在社會上更造成民眾惴惴不安，引起模仿效應，危害社會秩序甚鉅，惡性非輕。

民眾黨強調，不認同評論司法與政治時言行過激，但反觀青鳥辦集會，在公開場合幫黃國昌設靈堂，製作實體看板說要槍斃在野立委，也引起社會譁然，只是一年多過去，目前0人被搜索、0人被羈押、0人被起訴求刑。

民眾黨直言，大罷免遭到32比0完封，核三延役公投結果更顯示人民已經不信民進黨非核家園這一套，賴清德總統看似誠懇說「台灣社會傳達出希望朝野能夠對話、合作、團結的期待」，並表示「司法獨立性必須尊重，對任何一個案件，政黨領袖有太多的著墨其實都沒有必要」，但這種抓人標準、起訴刑度，要說朝野和諧、沒有政治力介入，到底說給誰聽？

最後，民眾黨強調，縱然此案未必有政黨高層直接介入下令，只是司法雙標至極，檢察官是否揣摩上意，打壓異己，動輒用傳票恐嚇在野陣營、在野黨派支持者，顯已不言而喻。

▼戴姓工程師版主日前製圖曝光11檢察官＋3法官身份，法務部震怒下令嚴辦。（圖／翻攝自臉書）

▲▼戴姓工程師版主貼圖曝光11檢察官＋3法官身份，法務部震怒下令嚴辦。（圖／翻攝自臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透一注獨得5.97億　中獎人現身領走
快訊／經濟部「綠能推動中心」爆弊案　22路大搜索
美國終止小額包裹免稅　中華郵政明起停收輸美商品郵件
快訊／下班注意！7縣市大雨特報　下到晚上
被要求寫辭職信？邱泰源反駁　卓榮泰還原經過：問邱未來工作計劃
女友突染菜花！爆哭喊冤「都是公司廁所」　他退伍1個月崩潰了
快訊／大雷雨轟3縣市　國家警報響！暴雨持續1小時
獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定
快訊／00940公告最新配息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

半導體產業鏈赴美享零關稅？　卓榮泰：一定根留台灣、全球佈局

被要求寫辭職信？邱泰源反駁　卓榮泰還原經過：問邱未來工作計劃

小草製圖恐嚇院檢遭求刑7個月　民眾黨對比青鳥喊槍斃立委轟雙標

林濁水：綠營對柯建銘比孫中山、蔣介石還神聖　如此昏聵不可能不敗

網紅77老大食品廣告太誇張　北市重罰484萬元「連3年榜首」

劍指柯建銘？　段宜康：沒有人可以自稱無可替代

開抖音喊「可以立案」？　王世堅急發聲：從未經營、已蒐證不寬貸

賴清德稱尊重司法獨立性　陳佩琪嗆有guts一點：整個社會都看在眼裡

要求邱泰源請辭遭拒？　行政院：從未做此要求

葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道歉

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

半導體產業鏈赴美享零關稅？　卓榮泰：一定根留台灣、全球佈局

被要求寫辭職信？邱泰源反駁　卓榮泰還原經過：問邱未來工作計劃

小草製圖恐嚇院檢遭求刑7個月　民眾黨對比青鳥喊槍斃立委轟雙標

林濁水：綠營對柯建銘比孫中山、蔣介石還神聖　如此昏聵不可能不敗

網紅77老大食品廣告太誇張　北市重罰484萬元「連3年榜首」

劍指柯建銘？　段宜康：沒有人可以自稱無可替代

開抖音喊「可以立案」？　王世堅急發聲：從未經營、已蒐證不寬貸

賴清德稱尊重司法獨立性　陳佩琪嗆有guts一點：整個社會都看在眼裡

要求邱泰源請辭遭拒？　行政院：從未做此要求

葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道歉

Siri翻身就靠Gemini？傳蘋果正研議合作方案

一貫道台南市分會慨捐1百萬　黃偉哲：發揮宗教愛心助災民重建家園

橘色瓶身美到犯規！超商最新「顏值系茶飲」網推質感爆棚必收

狗狗每周翹家2次「跑去美容院洗澡」　主人接通知傻：以為走丟了

LINE免費貼圖好康上架！　4款金融相關搶客中

快訊／大樂透5.97億一注獨得刷5年新高　中獎人已入袋

快訊／經濟部綠能推動中心爆弊案　前副執行長涉收賄22路大搜索

明天午後雨區擴及「桃園以南」　熱帶系統估周四生成

美洲盃爆發衝突！馬刺小將飆進致勝球後揮拳恐遭禁賽

飼主半夜出門上班　拉拉兄妹睏到「眼睛睜不開」仍堅持送行

【最多警追的網紅】美籍男北市直播中被上銬！夜宿火車站挨告遭通緝

政治熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

快訊／賴清德、蔡英文、蕭美琴下午官邸會晤

大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德　被拱入閣本尊回應了

大罷免慘敗0：31完封！苦苓：人民只要發錢

黃國昌嗆女記者白癡問題！副秘書長12字選邊站

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

內閣改組延後！傳衛福部長拒辭　周玉蔻轟：邱泰源要造反嗎？

列3大罪狀！　台灣綠黨：柯建銘應辭不分區立委

網紅77老大食品廣告太誇張　北市重罰484萬元「連3年榜首」

邱泰源拒請辭？　卓榮泰：正式人事調整昨才開始！本週會完成

賴清德4調整回應人民　楊智伃轟毫無悔意

盧秀燕無意接任黨魁！羅智強出聲力挺

明確婉拒柯建銘慰留？　吳思瑤陳培瑜這樣說

更多熱門

相關新聞

林濁水：綠營對柯建銘比孫中山、蔣介石還神聖　如此昏聵不可能不敗

林濁水：綠營對柯建銘比孫中山、蔣介石還神聖　如此昏聵不可能不敗

大罷免大失敗後，民進黨檢討聲浪不斷，力推罷免的總召柯建銘也被討論是否該辭職負責。而前立委林濁水今(25日)表示，民進黨對柯建銘總召就像國民黨對孫中山、蔣介石一樣，甚至比孫、蔣還神聖不可侵犯，黨內及媒體名嘴都不敢碰，如今黨團幹部再也跟隨不下去，仍一面辭一面繼續歌頌柯中山、柯介石，沒有半句批評，整個黨上下和支持者如此昏聵，不敗根本是不可能的。

劍指柯建銘？　段宜康：沒有人可以自稱無可替代

劍指柯建銘？　段宜康：沒有人可以自稱無可替代

賴清德稱尊重司法獨立性　陳佩琪嗆有guts一點：整個社會都看在眼裡

賴清德稱尊重司法獨立性　陳佩琪嗆有guts一點：整個社會都看在眼裡

PO濺血圖卡被起訴　「迷因」版主、女粉獲釋

PO濺血圖卡被起訴　「迷因」版主、女粉獲釋

葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道歉

葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道歉

關鍵字：

小草京華城青鳥民進黨民眾黨羈押

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

可能又有新颱風　預估路徑曝

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面