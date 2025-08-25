小草製圖恐嚇院檢遭求刑7個月　民眾黨對比青鳥喊槍斃立委轟雙標

▲民眾黨批評司法雙標。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

小草粉專「迷因台式民主」戴姓版主在社群平台製圖，涉嫌恐嚇參與偵審京華城案的11名檢察官、承審的3名法官。台北地檢署今(25日)依恐嚇、違反個資法等罪起訴，並求刑7月。對此，民眾黨表示，不認同評論司法與政治言行過激，但反觀青鳥幫黃國昌設靈堂、製作看板說槍斃立委，一年多過去， 0人被搜索、0人被羈押、0人被起訴求刑，司法雙標至極，說沒有政治力介入，你敢信？

民眾黨表示，小草粉專版主對前北市副市長彭振聲太太墜樓感到憤慨，搜尋京華城案法官、11名北檢檢察官照片製圖，另一名小草則加上命債命還字樣，po出圖片表達不滿。

民眾黨表示，時事討論固然應該保持理性，但一人只是搜尋新聞圖片、法務部活動影片製作圖卡，另一人則po出不理性字眼，如此就被羈押禁見2個月，更被求刑7個月、6個月，這種司法標準說沒有政治力介入，你敢信？

民眾黨指出，起訴指出，兩名小草所為造成司法人員執行職務時內心巨大壓力及人身安全疑慮，嚴重挑戰司法威信，在社會上更造成民眾惴惴不安，引起模仿效應，危害社會秩序甚鉅，惡性非輕。

民眾黨強調，不認同評論司法與政治時言行過激，但反觀青鳥辦集會，在公開場合幫黃國昌設靈堂，製作實體看板說要槍斃在野立委，也引起社會譁然，只是一年多過去，目前0人被搜索、0人被羈押、0人被起訴求刑。

民眾黨直言，大罷免遭到32比0完封，核三延役公投結果更顯示人民已經不信民進黨非核家園這一套，賴清德總統看似誠懇說「台灣社會傳達出希望朝野能夠對話、合作、團結的期待」，並表示「司法獨立性必須尊重，對任何一個案件，政黨領袖有太多的著墨其實都沒有必要」，但這種抓人標準、起訴刑度，要說朝野和諧、沒有政治力介入，到底說給誰聽？

最後，民眾黨強調，縱然此案未必有政黨高層直接介入下令，只是司法雙標至極，檢察官是否揣摩上意，打壓異己，動輒用傳票恐嚇在野陣營、在野黨派支持者，顯已不言而喻。

▼戴姓工程師版主日前製圖曝光11檢察官＋3法官身份，法務部震怒下令嚴辦。（圖／翻攝自臉書）