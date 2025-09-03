國安官員：北京93閱兵展現與民主國抗衡　威懾力超出島鏈放眼全球

▲九三大閱兵，習近平、普丁與金正恩歷史性同框。（圖／翻攝 新華社）



記者陶本和／台北報導

今年是二次世界大戰終戰80周年，中國國家主席習近平3日在天安門廣場前舉行盛大的抗戰勝利80周年閱兵，大秀武力肌肉。對此，一位國家安全事務官員受訪表示，中方這次是展現與民主集團抗衡的決心與企圖，而且從展示的武器來觀察，呈現遠程攻擊與核打擊能力，北京把目光放眼全球威懾力，對美、對歐陸有更大精準的打擊能力。

國安官員表示，中國這場打著紀念「反法西斯」為名的閱兵，一如國際社會普遍預期，明確傳達了其戰略意圖。首先，他們不在乎外界的眼光，刻意糾集被國際媒體譏為「邪惡軸心」的多位威權領袖，以及20多個被國際評比為「不自由」或僅「部分自由」國家的元首政要共聚一堂。

他說，中方這次是公開展現與民主集團抗衡的決心與企圖，特別是企圖在現有世界體系下，切割出一個以中國為首的新興國際政治格局，這對全球及區域安全穩定都是重大的風險警訊。

▼大陸九三大閱兵中兩型191遠程箱式火箭炮集中亮相。（圖／翻攝自新華社）



若從閱兵展示的武器裝備角度來觀察，國安人士表示，中方呈現出遠程攻擊、核打擊能力，好比東風61洲際飛彈、多款超高音速遠程飛彈等。他認為，這不單單顯示中國的國防發展早就超過自身的國土安全需求，也超越僅僅為了宰制第一島鏈的需要。

國安人士指出，現在的北京當局正把目光放眼全球威懾力，包括對美、對歐陸更大更精準的打擊能力。此舉與二戰後國際社會走向循國際法和外交折衝維繫的穩定體系，形成鮮明反差，中國顯然選擇了一條獨自偏離穩定國際秩序的道路。

國安官員表示，這場閱兵規模巨大，投入相當龐大，尤其在中國面臨經濟增長放緩的大背景下，這種舉動與國家經濟走勢形成高度反差。他認為，值得國際社會高度警惕的是，習近平個人意志和決心，比起中國人民的處遇和國家發展本身更加重要，凸顯缺乏制衡權力所帶來的極權風險，民主國家無法以常規政治制衡理解或應對這樣的極端情況，這也正是當前國際民主陣營最大的戰略挑戰。

