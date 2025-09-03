　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸在東沙群島附近強行鑽探　總統府：會就行為樣態風險進行研議

▲東沙群島位置圖。（製圖／記者林健華）

▲東沙群島位置圖。（ETtoday記者製圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）3日發布報告「操縱遊戲：中國石油設施侵入台灣東沙島」，提到北京對台施壓已擴及至距離東沙群島限制水域僅30英里（約48公里），強行設置鑽井平台。對此，總統府晚間表示，國防、國安單位均有掌握，並就相關行為樣態、風險等進行整體研議以為因應。

根據美國智庫的報告，這些設施是由國營「中國海洋石油總公司」所有，有7座鑽井平台、3艘浮式生產儲卸油裝置（FPSO）及2座半潛式平台，強行放置於台灣主張專屬經濟區（EEZ）東沙群島附近。

對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，有關情形，我國國防、安全單位均有掌握，並就相關行為樣態、風險等進行整體研議以為因應。

郭雅慧指出，中國近年來在韓國、日本、我國及其他南海周邊國家專屬經濟區及大陸架範圍內陸續設置油氣探勘平台及其他定置結構的情況。她說，這不僅涉及違反《聯合國海洋法公約》等國際法律規範，更嚴重衝擊國際秩序，為區域穩定帶來了不確定的風險。

郭雅慧強調，中國作為區域間一員，應對此行為作出清楚說明，並即刻停止在我國在內區域各國經濟水域從事非法設置與開採活動。而我方也將與區域間相關國家合作，就相關問題的因應尋求共同對策，以確保區域的安全穩定。

09/02 全台詐欺最新數據

480 2 4982 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

今年是二次世界大戰終戰80周年，中國國家主席習近平3日在天安門廣場前舉行盛大的抗戰勝利80周年閱兵，大秀武力肌肉。對此，一位國家安全事務官員受訪表示，中方這次是展現與民主集團抗衡的決心與企圖，而且從展示的武器來觀察，呈現遠程攻擊與核打擊能力，北京把目光放眼全球威懾力，對美、對歐陸有更大精準的打擊能力。

台灣中國石油設施東沙島國防

