陸新式艦載雷射武器「LY-1」亮相閱兵　高功率版可摧毀小型無人艇

▲解放軍海軍LY-1艦載激光（雷射）武器。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「九三閱兵」中出現不少新式裝備，其中，配屬在艦載防空武器方隊的LY-1艦載激光（雷射，下同）武器首次亮相，引起外界關注。據悉，這款雷射武器專門針對海上無人裝備的突襲，能避免艦載火控雷達鎖定目標後與傳統防空武器開火的時間差，實現「瞄準即鎖定、開火即命中」的攔截效果。

《環球時報》報導，此次受閱的四型艦載防空武器裝備分別是HHQ-9C、HQ-16C、近程防空系統和LY-1艦載激光武器，這四型艦載防空武器裝備構成遠近銜接，立體對空防禦體系。其中，首次亮相的艦載激光武器具有精準毀傷，持續打擊的突出優勢，成為打造海戰攻防新規則的「光之利刃」。

大陸研發雷射武器並用於艦艇上早有曝光，大陸軍方2024年便曾釋出071型兩棲登陸艦「思明山」號在B炮位安裝300千瓦級雷射炮，模組化設計，可隱藏於甲板下，交戰時快速升起，甚至可攔截導彈等傳統武器襲擊。從技術原理分析，艦載高能激光武器通常具備數十到上百千瓦的功率水平。低功率版本可用於致盲或干擾敵方光學設備，高功率版本則具備摧毀無人機、小型艦艇或低空飛行導彈的能力。

大陸軍事專家張學峰表示，首次亮相的艦載激光武器LY-1堪有足夠的空間放置能量單元，代表其功率可以更大，不僅能攔截海上無人裝備的來襲，「甚至還可以用於攔截反艦導彈，而且它的單次攔截成本可以很低。」

張學峰強調，「艦載激光武器，可以對敵方武器裝備的光學傳感器實現有效毀傷，它的出現真正改變了海上作戰規則。」

相較於大陸持續在反制無人系統上下功夫，美海軍普雷貝爾號驅逐艦（USS Preble，舷號DDG-88） 在2025年便曾使用搭載的60千瓦級HELIOS系統首次在日本海域擊落無人機靶機。該套系統兼具硬殺傷（摧毀目標）和軟殺傷（致盲傳感器）功能。

此外，美國海軍另部署8套1萬瓦級「奧丁」系統，專攻光電干擾，後續或將整合至HELIOS體系，至於全球軍事強權也都紛紛投入雷射武器的佈局，以色列將「鐵束」系統結合「鐵穹」導彈防禦網，形成分層攔截；日本投入3.7億美元研發雷射－微波混合防禦系統，應對無人機群突襲；沙烏地阿拉伯則是向大陸採購LW-60系統，替換部分「愛國者」陣地。