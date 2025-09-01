　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡師霸凌國中學生遭解聘！遭檢舉進國小教羽球課　校長回應了

▲▼ 不適任教練遭解聘後仍進校園授課　 人本教育基金會嚴正呼籲主管機關立即介入 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲蔡姓教練(紅圈)遭解聘後仍進校園授課，人本教育基金會嚴正呼籲主管機關立即介入。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

雲林縣西螺國中前兼任蔡姓教練，因長期體罰、霸凌學生，已於去年11月被學校調查認定並遭解聘，今年4月中華民國羽球協會也撤銷其教練資格。人本教育基金會近期接獲民眾檢舉，蔡姓教練自今年5月至今，向雲林縣某國小借用學生活動中心開設私人羽球課程，對此，校長表示場地租借者是一名林姓家長依規定承租，因家長與蔡男友好，故邀其陪同練球。

人本教育基金會指出，依據西螺國中校事會議調查報告，蔡姓教練長期以粗鄙言語辱罵學生，並對羽球隊學生實施多種體罰，這些行為導致年僅12至15歲的受害學生，數十人身心遭到嚴重侵害。蔡教練的惡行，以及同案調查之廖姓教師對學生的體罰與霸凌行徑，均已被調查小組認定屬實。

人本教育基金會表示，5月收到民眾檢舉，指出雲林縣某國小從五月起至今，持續將活動中心借給蔡姓教練上私人課，立即致電雲林縣政府教育處反映，之後並持續追蹤；然遲至8月20日，該國小才接到縣府公文要求三日內說明。但截至8月26日晚間，民眾仍拍攝到蔡姓教練在該校活動中心授課。中山國小至今仍未回覆說明。換言之，民眾檢舉至今已逾三個月，雲林縣政府與教育部卻視若無睹、毫無作為，對於學生安全的保障明顯失職。倘若又有學生受到傷害，請問誰要負責？

▲▼ 不適任教練遭解聘後仍進校園授課　 人本教育基金會嚴正呼籲主管機關立即介入 。（圖／記者游瓊華翻攝）

人本教育基金會呼籲教育部國教署應立即督導雲林縣政府，責令該國小停止違規出借場地。相關主管機關正視台中無照教練虐死學童案中監察院糾正之公部門責任。全面檢討校園與社區運動場地借用機制，建立教練資格審核與兒少保護制度。

縣府教育處長邱孝文表示，會再進一步深入了解學校處理狀況及該教練聘用情形，如不符規範，會立即處置。

該國小廖姓校長指出，上週已將情形回報給縣府，此羽球場地租借者是一名林姓家長依規定承租，且已租借約三、四年，主要是讓他的孩子練球，因家長與蔡男友好，故邀其陪同練球。蔡既非校方聘任教練，也非場地租借者，校方僅依規租給家長，並無違規承租，也無權干涉陪練者，最後處置交由縣府教育處決議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
17年掰了！「家樂福北門店」宣布結束營業　在地人不捨
「全額補助」帶狀皰疹疫苗　2族群符合條件曝
獨／網紅律師慘了！遭判刑不得易科罰金
「不可以色色」迷因柴犬離世　飼主：有點傷心但帶著滿滿幸福
iPhone 17 Pro透明保護殼流出　三大設計變化曝光
快訊／又縮水！　00713配息出爐
快訊／阿富汗強震622死　多地滅村
突見「飛東京來回4429」！一票人嗨爆：還好沒睡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車禍撞頭「失憶了」！男連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀救一命

獨／網紅律師指點證人說謊慘了　套招曝光判刑3月不得易科罰金

北市軍醫院醫檢師伸狼爪！揉搓男病患蛋蛋　他喊痛才脫身

開學日變作文賽！高雄警分局護童新聞稿齊發　基層辛苦又被忘了

桃園小貨車追撞停等紅燈郵務車　車頭凹陷駕駛右腳骨折

搶救書本大作戰！台南政大書城「突發營業異動公告」　店內慘況曝光

水電工無照駕車路口未減速　14歲少年遭撞終身癱瘓！判決出爐

惡師霸凌國中學生遭解聘！遭檢舉進國小教羽球課　校長回應了

屏東潮州中山公園奇景　轎車開進去擺香爐普度！警蒐證送裁罰

醉騎士人車失控衝進鳳梨田　酒測值0.77涉公共危險罪送辦

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

車禍撞頭「失憶了」！男連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀救一命

獨／網紅律師指點證人說謊慘了　套招曝光判刑3月不得易科罰金

北市軍醫院醫檢師伸狼爪！揉搓男病患蛋蛋　他喊痛才脫身

開學日變作文賽！高雄警分局護童新聞稿齊發　基層辛苦又被忘了

桃園小貨車追撞停等紅燈郵務車　車頭凹陷駕駛右腳骨折

搶救書本大作戰！台南政大書城「突發營業異動公告」　店內慘況曝光

水電工無照駕車路口未減速　14歲少年遭撞終身癱瘓！判決出爐

惡師霸凌國中學生遭解聘！遭檢舉進國小教羽球課　校長回應了

屏東潮州中山公園奇景　轎車開進去擺香爐普度！警蒐證送裁罰

醉騎士人車失控衝進鳳梨田　酒測值0.77涉公共危險罪送辦

「義村羊肉爐」孤島掀熱議　台灣金聯整併起造人

高雄補助吊車尾！陳其邁再嗆財劃法錯誤修法　「加劇南北失衡」

南韓宣布停播對北韓「心戰廣播節目」　15年以來首次

爸爸是香港電影之父！黎宣93歲辭世「傳奇家世曝」…侄女黎姿深夜悼念

農業部花卉創新園區揭牌　陳亭妃：國際級花卉研發基地落腳後壁

17年掰了！「家樂福北門店」將結束營業　在地人嘆：好停車又方便

車禍撞頭「失憶了」！男連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀救一命

一百多年來只賣咖啡＋最中冰淇淋！大阪Tabelog喫茶百名店開箱

郝龍斌探望前主席吳伯雄談「黨主席期盼」　驚見盧秀燕藍勾勾按讚

為何「五星飯店外籍員工」暴增？網曝殘酷真相：台灣正步日本後塵

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

社會熱門新聞

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

即／愛河驚見年輕女屍　全身大面積刺青

北捷乘客互毆　警方要罰了

71歲翁恐怖盲駕！闖紅燈撞飛16歲少女ICU搶命

即／涉犯洗錢等案！中職假球案主謀「雨刷」蔡政宜遭檢拘提

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

黃國昌勒警最新畫面曝！北市警將傳喚說明

國道女駕駛徒手推故障賓士　誇張畫面曝

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

更多熱門

相關新聞

台中3小學首迎新生　學區房最高均價6字頭

台中3小學首迎新生　學區房最高均價6字頭

新學期第一天，台中市也迎來3所全新小學首度迎接新生，分別是沙鹿區「鹿陽國小」與北屯區「松強國小」，再加上位於大雅與西屯交界的國立「中科實中國小部」，信義房屋專家認為，區域除了迎來教育資源新亮點，也帶動周邊房市效應明顯。

從知海到護海！新北海洋永續講座9／3開放報名

從知海到護海！新北海洋永續講座9／3開放報名

惡狼教練假借集訓留宿！深夜性侵女學員19次

惡狼教練假借集訓留宿！深夜性侵女學員19次

金城青商會攜蔡宗豪推「愛陪伴」推廣共融教育防治家暴

金城青商會攜蔡宗豪推「愛陪伴」推廣共融教育防治家暴

媽媽反對變性！美23歲槍手「血洗校園」動機曝

媽媽反對變性！美23歲槍手「血洗校園」動機曝

關鍵字：

教練體罰學生安全校園教育

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

可能有新颱風　路徑估大迴轉

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面