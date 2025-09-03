屏東86歲翁早餐後外出散步未歸　警急調監視器2小時找回

▲屏東警分局員警協助找到胡姓阿北。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



86歲屏東縣萬丹鄉胡姓阿北吃完早餐後騎腳踏車外出後未返家，家屬著急求助屏東警分局，警方獲報後立即調閱監視器並與家屬聯合搜尋，最後在萬丹鄉河堤南路段順利找到他，所幸身體無恙。家屬對警方熱心協助一再致謝。

屏東警分局社皮派出所警員李元富日前接獲郭姓女子至派出所報案，請求警方協助尋找86歲的公公。據了解，胡老先生當天早上六點半從家裡吃完早餐後，從家中騎腳踏車出門，但遲遲未返家，身上又沒帶手機。由於他患有失智症，記憶與判斷力均受影響，家屬憂心其可能發生意外，遂緊急求助警方。

李員獲報後，第一時間向屏東分局通報，藉由鄰近派出所傾注線上所有警力，並與家屬展開聯合行動，即時連線告知調閱監視器掌握他大致位置，研判還在萬丹鄉境內，最終在萬丹鄉河堤南路段發現他的行蹤，所幸身體狀況尚佳，未有明顯外傷或脫水現象，警方立即聯繫家屬到所製作撤尋筆錄，並且將他先生接回家休息，結束這場虛驚。



事後家屬對警方積極調閱監視器的作為，以及熱心協助尋找由衷感謝，並表示將加強對他的看護與陪伴，避免類似情形再度發生。

分局長林明波也藉此呼籲，失智長者記憶力與方向感皆可能出現障礙，建議家屬平時可為長輩配戴寫有聯絡方式的手環、項鍊或隨身卡片，或使用具有GPS定位功能的設備，以便走失時能迅速協尋。同時，外出時盡量由親友陪同，以保障安全。