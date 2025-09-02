　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

把孩子帶向世界！屏東潮和國小謝相如校長榮膺卓越領導校長

▲潮和國小謝相如校長榮獲114年度校長領導卓越獎 。（圖／屏東縣政府提供）

▲潮和國小謝相如校長榮獲114年度校長領導卓越獎 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

教育部於8月26日公布「114年度校長領導卓越獎」名單，今年國小組共有28位校長獲各界舉薦參加複選，經邀請學者專家、校長、教師及家長等相關人士共同評選後，全國共有11校務領導表現卓著的校長獲獎，屏東縣潮州鎮潮和國小的謝相如校長以卓越的領導表現脫穎而出，榮獲此全國優秀校長殊榮。

潮和國小秉持「全球公民」的理念，謝相如校長以素養導向課程為核心，結合數位教學、英語強化、多元社團及校本課程，培養學生探究、溝通與行動的能力，讓每個孩子都能發揮潛能，成為未來社會的優秀人才。

謝校長教育理念為「平衡基礎與創新，激發師生潛能」，教育應在創新和傳統之間找到一條平衡前進的道路。課程從學生生活出發，結合世界議題與在地文化，培養思辨力與行動力。在領導作為上「以行動引領，用專業成就師生未來」，建立教學專業對話機制、帶動校本課程發展、推動雙語教學與數位轉型，並落實教師社群共學。領導不是管理事情，而是激勵人心，讓一群願意不斷學習、不怕挑戰的師生團隊，攜手走出自己的教育故事。

屏東縣政府教育處陳國祥處長表示，謝相如校長在潮和國小的教育模式，以行動引領、用專業成就師生未來，同時也積極創新，點燃師生的無限潛能，為屏東縣落實全球公民的素養理念作出卓越貢獻；屏東縣的校長夥伴們都很努力，也都各具不同的領導特色，期待校長夥伴們能繼續以創新的理念和領導，推動屏東教育的發展點亮屏東，讓屏東的孩子在豐富、多元與創新的學習環境中茁壯成長，為屏東教育創造更美好的未來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／女包水餃右手捲入絞肉機　無呼吸心跳
老公想「邊看A片邊做」！她開條件：瘦到76kg就答應 結果超
快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響
快訊／金價突破歷史新高！
快訊／恐怖瞬間曝！南京東路女騎士慘死
快訊／南京東路嚴重車禍　女騎士宣告不治
黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清
館長現身聽庭嗆民進黨　「2028看守所留位子給你」
快訊／綠委宣布這屆當完退休　不再參選
快訊／10縣市大雨特報　下到晚上
南湖大橋發現2浮屍！1男1女身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

揭開浸漬風乾的記憶！部落食樂園5週年　展現飲食工藝樂舞文化

維護交通安全投縣射三箭　1至7月死亡車禍件數人數減1成7

偏鄉再添國家級醫療能量　國軍花蓮總醫院心臟血管中心啟用　

把孩子帶向世界！屏東潮和國小謝相如校長榮膺卓越領導校長

太極劍＋戰鼓超吸睛　台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

小果番茄陸續定植　高雄區農改場籲農友留意病蟲害防治

台灣海底電纜頻遭破壞　李宗霖憂國安漏洞：需引進Starlink補韌性

黃偉哲主持民治市政中心中元普渡　祈求市民平安、市政順利

嘉藥USR團隊赴日交流　探索高齡飲食與照護新契機

全國志願服務聯繫會報台南登場　160名志工精英齊聚研討

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

揭開浸漬風乾的記憶！部落食樂園5週年　展現飲食工藝樂舞文化

維護交通安全投縣射三箭　1至7月死亡車禍件數人數減1成7

偏鄉再添國家級醫療能量　國軍花蓮總醫院心臟血管中心啟用　

把孩子帶向世界！屏東潮和國小謝相如校長榮膺卓越領導校長

太極劍＋戰鼓超吸睛　台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

小果番茄陸續定植　高雄區農改場籲農友留意病蟲害防治

台灣海底電纜頻遭破壞　李宗霖憂國安漏洞：需引進Starlink補韌性

黃偉哲主持民治市政中心中元普渡　祈求市民平安、市政順利

嘉藥USR團隊赴日交流　探索高齡飲食與照護新契機

全國志願服務聯繫會報台南登場　160名志工精英齊聚研討

台亞擬在五結鄉建14座風機　陳琬惠率鄉親到行政院陳情：滾出宜蘭

日本職人是噱頭？他酸「炸天婦羅竟要學十年」：在台灣早被笑死

勇士重返東超戰線　曾祥鈞、莫巴耶開幕戰攜手迎敵

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

中國批菲律賓縱容林佳龍竄訪　外交部嗆：紅線非常多、無權置喙

真的是修房子啦！屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

健保砸3億擴大偏鄉全人照護計畫　增至7縣市9地區「3萬人受惠」

美財長有信心「川普關稅繼續實施」！　備妥1秘密武器

快訊／新北婦包水餃右手捲入絞肉機　無呼吸心跳送醫搶救

偶像是江坤宇！邱彥祖轟關鍵清壘安　助東大9比2力退高大

71歲翁恐怖盲駕！闖紅燈撞飛16歲少女ICU搶命　他喊：視力不好

地方熱門新聞

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃捷直達車座椅升級　推出「dtto friends」主題車廂

元智大學迎新週登場　內容多元展現校園文化

領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

小稅猴「雲端發票e起pay」送禮券

腸病毒好發　桃園籲落實洗手五步驟

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市發50元夜市券掀搶拍熱潮

台灣海底電纜頻遭破壞李宗霖憂國安漏洞

埔里停車「吃紅單」將改劃黃線限臨停

新北公廁告示牌換新裝　全民當評鑑官

黃偉哲主持民治市政中心中元普渡祈求市民平安、市政順利

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

更多熱門

相關新聞

上市場皮夾放機車置物被偷　地方媽媽護包遭拖倒在地

上市場皮夾放機車置物被偷　地方媽媽護包遭拖倒在地

1名男子趁楊姓女子機車停放購物時，徒手竊走機車置物架內皮夾，楊女急忙阻止卻遭拖倒受傷。轄區的屏東警分局獲報後，立即調閱監視器鎖定嫌犯身分，並在短短2小時內於其住處附近埋伏逮捕歸案，追回部分贓款，訊後依準強盜罪嫌送辦，展現維護治安的決心。

高雄疫情警戒　屏東啟動防疫黃金48小時行動

高雄疫情警戒　屏東啟動防疫黃金48小時行動

小稅猴「雲端發票e起pay」送禮券

小稅猴「雲端發票e起pay」送禮券

停紅燈遭軍車追撞！女駕駛驚：大腦一片空白

停紅燈遭軍車追撞！女駕駛驚：大腦一片空白

遠洋漁船9/2拍賣　應買人須先繳清逾603萬罰鍰

遠洋漁船9/2拍賣　應買人須先繳清逾603萬罰鍰

關鍵字：

校長教育潮和國小全球公民屏東

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面