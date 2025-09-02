把孩子帶向世界！屏東潮和國小謝相如校長榮膺卓越領導校長

▲潮和國小謝相如校長榮獲114年度校長領導卓越獎 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

教育部於8月26日公布「114年度校長領導卓越獎」名單，今年國小組共有28位校長獲各界舉薦參加複選，經邀請學者專家、校長、教師及家長等相關人士共同評選後，全國共有11校務領導表現卓著的校長獲獎，屏東縣潮州鎮潮和國小的謝相如校長以卓越的領導表現脫穎而出，榮獲此全國優秀校長殊榮。

潮和國小秉持「全球公民」的理念，謝相如校長以素養導向課程為核心，結合數位教學、英語強化、多元社團及校本課程，培養學生探究、溝通與行動的能力，讓每個孩子都能發揮潛能，成為未來社會的優秀人才。

謝校長教育理念為「平衡基礎與創新，激發師生潛能」，教育應在創新和傳統之間找到一條平衡前進的道路。課程從學生生活出發，結合世界議題與在地文化，培養思辨力與行動力。在領導作為上「以行動引領，用專業成就師生未來」，建立教學專業對話機制、帶動校本課程發展、推動雙語教學與數位轉型，並落實教師社群共學。領導不是管理事情，而是激勵人心，讓一群願意不斷學習、不怕挑戰的師生團隊，攜手走出自己的教育故事。

屏東縣政府教育處陳國祥處長表示，謝相如校長在潮和國小的教育模式，以行動引領、用專業成就師生未來，同時也積極創新，點燃師生的無限潛能，為屏東縣落實全球公民的素養理念作出卓越貢獻；屏東縣的校長夥伴們都很努力，也都各具不同的領導特色，期待校長夥伴們能繼續以創新的理念和領導，推動屏東教育的發展點亮屏東，讓屏東的孩子在豐富、多元與創新的學習環境中茁壯成長，為屏東教育創造更美好的未來。