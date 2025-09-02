上市場竟遇強盜！皮夾放機車置物被偷　地方媽媽護包遭拖倒在地

▲警方逮獲李男訊後送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名男子趁楊姓女子機車停放購物時，徒手竊走機車置物架內皮夾，楊女急忙阻止卻遭拖倒受傷。轄區的屏東警分局獲報後，立即調閱監視器鎖定嫌犯身分，並在短短2小時內於其住處附近埋伏逮捕歸案，追回部分贓款，訊後依準強盜罪嫌送辦，展現維護治安的決心。

屏東縣萬丹鄉9月1日上午10時許，楊姓女子將機車停放於萬丹菜市場的元泰街購物，將皮夾放在前置物架。不料，一名身穿深色衣褲的男子騎乘機車靠近，趁隙伸手竊走皮夾，內有現金1500元及證件。楊女當場發現，急忙拉住嫌犯與機車，卻因嫌犯強行駛離而被拖倒，雙膝與手肘多處擦傷，嫌犯則往潮州方向逃逸。

警方獲報後隨即成立專案小組，並調閱沿途監視器，鎖定45歲李姓男子涉有重嫌，隨即針對犯嫌採取多點查緝，而枋寮分局佳冬分駐所員警於同日11時許於住家附近發現李嫌，隨即上前將其逮捕並交由屏東警分局員警帶返所偵訊後移送法辦。

分局長林明波呼籲，民眾停車購物時，務必妥善保管錢包、手機等重要財物，避免置於機車前置物架等易遭竊取處所，以降低被害風險。同時，警方對於各類竊盜、搶奪及暴力犯罪將持續強勢打擊，展現「快速反應、立即行動、絕不寬貸」的態度，確保社會治安與民眾安全。