中壢惡火奪5命「沒有鐵窗就能逃？」消防專家揭真正致命關鍵

記者閔文昱／綜合報導

桃園市中壢區龍安街一棟透天民宅，8月31日清晨竄出惡火，3樓瞬間陷入火海，造成黃姓母親與4名年僅9至10歲的孩童葬身火窟，僅2樓阿公阿嬤及時逃生。悲劇發生後，外界普遍質疑「鐵窗阻礙逃生」才是致命主因，但消防專家與相關單位多方分析後，指出真正的問題遠不止於此。

由於民宅裝設鐵窗，外界輿論矛頭直指「鐵窗堵死逃生路」，然而前消防署災害管理組長林金宏反駁「鐵窗不是唯一致命原因」。他分析，媳婦當時雖撥電話向公公求救，公公也於一分鐘內提著滅火器上樓，但卻被高溫濃煙阻擋，顯示火勢早已猛烈，推斷「發現火災的時間太晚」才是悲劇關鍵。

▲桃園中壢一處民宅傳出5死惡火。（圖／記者楊熾興翻攝）

林金宏強調，火場最重要的變數是「時間」。如果能及早發現、及早應變，即便鐵窗設有出口，生還機率也會提高。他直指，該戶其實早在2019年就曾申請過住宅用火災警報器，卻從未安裝，導致第一時間失去警示。桃園市消防局也證實，該戶屋主已承認「拿到卻沒裝」。

面對鐵窗與防火安全的爭議，專家提出六道防線：首先是安裝連動式住警器；其次於樓梯口設置防火門，阻隔火煙蔓延；第三以防火材料封閉氣窗；第四在各房間放置滅火器；第五建立緊急聯繫機制，確保有人能即時掌握現場狀況；最後則是平時強化防災知識。林金宏舉自己嘉義老家的防護設計為例，強調「要思考如何不死，而不是只追問為什麼會死」。

▲黃姓女子與4個小孩位於3樓來不及逃生。（圖／記者黃彥傑翻攝)

不過，鐵窗問題並非個案，台中太平區「珍將牛肉麵店」大火、高雄三民區民宅火警，都因鐵窗封死、廣告看板遮蔽出口，釀多人喪命。學者提醒，老舊住宅若必須設置鐵窗，應改用可開啟式設計，並預留逃生出口。同時，家庭應規劃兩種以上逃生路線，並熟悉正確的求生技巧，例如以濕毛巾塞住門縫、耐心等待救援。

▲阿嬤崩潰痛哭「都沒有了」。（圖／地方中心翻攝）

消防署統計，2022至2024年間，全國火警共奪走436條人命，其中凌晨零至六時最致命，許多案例都是「發現太晚、來不及逃生」。專家提醒，與其事後責怪鐵窗，不如從源頭建立「早期警示」與「多重防線」的觀念。