全聯連續3天延長營業時間！中元優惠倒數　咖啡下殺每杯不到23元

▲全聯自9月3日至9月5日，門市延長營業時間至晚上11點。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

因應中元節採購倒數，全聯公布9月3日至9月5日，門市延長營業時間至晚上11點，還有眾多加碼優惠。包括泡麵、拜拜三牲、零食、生活用品都有折扣，其中全聯分批取自9月3日至6日推出「OFF COFFEE拜神提神組合」，精品美式每杯下殺22.9元、小農拿鐵只要31.5元。

全聯「中元感恩月」多重回饋，9月3日至9月6日，到全聯使用全支付或PX Pay，單筆消費每滿1,000元贈800限時福利點。9月11日前天天都有「進口泡麵/點心麵」、「寵物食用品」、「國產啤酒」、夏季必備「防、除蟲商品」加碼優惠，疊加滿額贈點活動最高享16%回饋。零食控在9月11日前超級品牌月，點數5倍送。

▲中元感恩月期間泡麵回饋。（圖／業者提供）

●泡麵優惠

會員在普渡買泡麵最划算，進口泡麵或點心麵單筆滿300元，即贈300福利點。9月11日前，人氣商品如農心辛拉麵、辛辣白菜風味拉麵、安城湯麵等5入超值包每組168元，限量8萬組。BTS粉絲必搶「韓國不倒翁金拉麵」每組155元，隨機贈BTS Jin簽名小卡，限量12,500組。

▲台式泡麵也有優惠。（圖／業者提供）

台式經典如味味A排骨雞湯麵（12入）每箱119元，科學麵（12入）每箱120元，福利卡友再贈60福利點。統一風味碗麵3入56元，限量6萬4千組，福利卡友加贈20點數。

▲全聯生鮮優惠，國產龍虎斑每尾329元，買2尾再折30元。（圖／業者提供）

●生鮮優惠

生鮮方面，全聯推薦「紐西蘭ENVY蘋果」9月5日至11日單顆49元，「鹿野履歷乾薑」特價55元至9月4日。指定三牲商品（冷藏土雞、豬五花、全魚等）任選2件現折10元，3件現折20元。還有多款菇類，9月4日前單包36元，任選3包只要99元。國產龍虎斑每尾329元，買2尾再折30元。

熟食區則有美味堂「阿里山茶雞」9月21日前特價389元，脆皮油雞、去骨油雞腿方便即食，再推老鷹紅豆銅鑼燒、楓糖奶油銅鑼燒，特價75元。

「大全聯」則主打飼養滿120天以上傳統土雞，還有豬五花肉、宜蘭香魚、活凍大花枝等，同時台灣嫩薑、南非砂糖橘等祭拜必備水果優惠。

▲大全聯家庭清潔用品折扣。（圖／業者提供）

●大全聯家庭清潔用品

大全聯同步推家庭清潔商品優惠，9月11日前全品項單筆滿399元，現折40元。「一匙靈 制菌超濃縮洗衣粉－清恬櫻花香（1.9kg）」9月11日前單包特價99元，兩件合購平均每包只要89元。新品「一匙靈 抗菌EX極效抗病毒洗衣精（2.4kg）」，特價199元。

居家必備的「舒潔棉柔舒適抽取衛生紙（110抽×12包）」，9月11日前單串171元，兩串特價327元，單筆買4串還能搭配廚房紙巾再現折100元；「得意抽取式衛生紙（130抽×10包）」特價118元。

▲全聯「OFF COFFEE」美式30杯688元、小農拿鐵25杯788元。（圖／業者提供）

●全聯咖啡寄杯下殺



9月3日至6日全聯線上分批取活動，「OFF COFFEE」美式30杯688元、小農拿鐵25杯788元，平均每杯最低不到32元。消費滿千贈1000福利點，滿3000元再加贈800點，最高可得3800點。We Sweet、阪急麵包等熱門商品，也有連續優惠。

★全家

全家因應中元普渡，即日起至9月16日，FamiCollection系列超過30種零食任選「2件79折、3件75折」，包括芭樂鮮果乾、愛文芒果條、土芒果青鮮果乾、水蜜桃鮮果乾、檸檬鮮果乾、全果蔓越莓乾、鮮乳餅、經典鹹甜爆米花、海鹽焦糖雙味爆米花、海鹽薯條、海鹽地瓜條、FMC雙色脆薯片、FMC每日6纖果等。

▲全家多款零食、飲料下殺。（圖／業者提供）

至於拜拜福箱，即日起至9月16日全家攜手三麗鷗、迪士尼《星際寶貝》史迪奇等，推出共多款造型特色福箱，最低399元起即可入手，內含三麗鷗毛巾、史迪奇毛巾、迪士尼頭套等超萌贈品。購買指定福箱並使用悠遊卡或全盈+PAY，單筆滿399元立折49元，限量各3萬組，額滿為止。

▲全家合作三麗鷗、迪士尼推出萌鬼福箱。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福量販/超市同步，即日起至9月9日中元檔期間，集結超過200件零食、餅乾、飲料、料理油/醬料、個人衛生清潔、服飾等，享「買1送1、買二件/三件/四件省更多」、紅利點數10倍送，還有量販/超市不限金額近50件熱門商品加價購。

▲家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合。（圖／記者林育綾攝）

中元檔期9月3日至9月5日，量販及線上購物消費滿2000元9折、超市店和家速配888元9折。還有超過60組「獨家／新品」澎湃箱、組合包、特規版等大包裝品牌零食餅乾、飲料商品，以往喜愛的品牌口味，之前都只能單包買，中元節就有Mix版，所有熱門口味一次滿足。