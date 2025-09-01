嘉義市警局啟動護童專案　交通安全月擴大宣導

▲▼ 嘉義市警局開學日護童專案，由市警局長陳明志帶隊 。（圖／嘉義市警局提供）



記者翁伊森／嘉義報導

新學期正式展開，嘉義市政府警察局為守護國小學童安全與強化校園周邊交通順暢，於開學首日啟動「護童專案」勤務暨「交通安全月」擴大宣導，結合各校導護老師、志工及家長共同執行守望及維護交通秩序，警察局更參考當紅虛擬偶像「Kpop獵魔女團」正義勇氣、陽光守護的形象特製警局網紅宣導大使「嘉華三朵花」小卡送給小朋友們，祝福本市45所學校的學子們都能「交通安全、快樂上學、平安回家」！

開學首日，嘉義市政府警察局由局長陳明志率交通警察隊、少年警察隊及婦幼警察隊一同至垂楊國小宣導交通安全、兒少保護及反詐反毒反校園霸凌的觀念，陳明志局長表示，9月1日開學適逢交通安全月啟動，警察局結合學校進行護童、校園安全檢測及交通安全宣導，警察守護面面俱到，因為「最有效的保護就是事先防範」，垂楊國小邱家偉校長也對警政團隊齊心守護校園安全及擴大交通安全宣導表示感謝與肯定，警政攜手教育，建構讓家長安心、學子安全的優質學習環境。

為吸引大小朋友關注交通安全，「交通安全大使」特別騎乘哈雷重機車及戴上超大型安全帽，讓學童在互動中了解，騎、搭乘機車要戴妥安全帽的重要性，也讓「交通安全、快樂上學、平安回家」理念更具象傳遞。警察局也配合開學活動加強校園周邊交通秩序維護，並持續推動防制少年犯罪及校園安全維護工作，利用入班入校等時機，加強對師生實施交通安全、防詐毒及防制校園霸凌等宣導，共同攜手守護友善校園，提升嘉義市整體校園安全防護力。

此外還特別結合時下流行文化結合交通安全與犯罪預防宣導，製作開學限定「嘉華三朵花」小卡，寓教於樂讓孩子們能在日常活動中學習正確的交通知識，不僅懂得守護自己，也能把所學帶回家，提醒阿公、阿嬤等長輩遵循規則，期藉「小手拉大手 大手牽小手」讓交通安全宣導的力量深植家庭，進而向社區擴散。