　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

日本麝香葡萄來了！超商量販開賣每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

▲▼7-11、家樂福引進日本山梨縣麝香葡萄。（圖／業者提供）

▲7-11在限定門市推出「日本山梨麝香葡萄杯」每杯99元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

日本麝香葡萄產季到來，超商量販等通路也陸續引進，首波祭出親民價！7-ELEVEN、家樂福量販店搶先開賣山梨縣空運頂級麝香葡萄，每盒規格約350g，售價399元，此外7-11還在全台2千門市限量推出「日本山梨麝香葡萄杯」每杯99元。

▲▼7-11、家樂福引進日本山梨縣麝香葡萄。（圖／業者提供）

▲7-11引進日本山梨縣麝香葡萄。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11即日起引進日本山梨縣空運來台頂級麝香葡萄，在全台6間7-ELEVEN Fresh門市（Fresh康橋、Fresh愿橋、Fresh亞萬、Fresh首府、Fresh湖美、Fresh千塘），或透過OPENPOINT APP「i划算」平台可預購，每盒規格350g，售價399元，是超商通路首發親民價。

此外「i划算」平台還推出「空運日本山梨甲斐珍珠麝香葡萄禮盒」，嚴選源自日本傳承四代經營的廣瀨果園，限量契作生產，每串均有專屬生產編號把關品質，果粒碩大剔透、果肉飽滿香甜，並以精美木盒禮盒包裝，單串售價2,299元、雙串4,299元、四串7,999元，適合中秋送禮。

▲▼7-11、家樂福引進日本山梨縣麝香葡萄。（圖／業者提供）

▲7-11自9月15日起推出「日本山梨麝香葡萄杯」，每杯售價99元。（圖／業者提供）

9月15日起，7-11全台近2000間門市將限量推出「日本山梨麝香葡萄杯」，每杯售價99元。

▲▼7-11、家樂福引進日本山梨縣麝香葡萄。（圖／業者提供）

▲家樂福空運來台「日本山梨出產縣麝香葡萄」。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福同步空運來台「日本山梨縣出產麝香葡萄」，規格同樣每盒350g，399元。業者表示，日本產地麝香葡萄最大特色為皮薄、無籽、不苦不澀、果肉飽滿彈牙又多汁，汁液又帶有濃郁的花香及荔枝香氣，其中最大輸出目前仍以山梨縣為主，種植面積最大。

而種植方式分為溫室種植及室外種植，產季依緯度從南往北逐漸成熟，出產順序以溫室葡萄優先，其次至室外葡萄開始產出，也因室外面積大供應產量更多，價格通常更為親民，今年台灣趕在9月搶鮮空運來台。

家樂福表示，即日起在家樂福指定量販店（經國、新店、鼎山、桂林、內壢、安平、淡新、蘆洲、彰化、天母）開賣，周末假日會全台舖貨。

▼家樂福量販店開賣麝香葡萄。（圖／業者提供）

▲▼7-11、家樂福引進日本山梨縣麝香葡萄。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彭振聲認罪原因曝！　憶亡妻嘆：活下來不容易
班機取消被迫「和男乘客同房」！她險遭性侵　全裸男壓身強吻
全聯連3天延長營業時間　優惠一次看
快訊／捲入絞肉機！板橋女「頭埋肉餡」死亡
iPhone 17系列發表在即　七成用戶直呼「一定要換」
錯過2億頭獎！全台「悲情幸運兒」有2人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

巴黎高訂彩妝新作「Alyea氣墊粉餅」　東森購物47台9/4獨家首賣

全聯連續3天延長營業時間！中元優惠倒數　咖啡下殺每杯不到23元

日本麝香葡萄來了！超商量販開賣每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

foodpanda擴大徵才釋出「百位職缺」　年薪上看300萬

【廣編】「椒」客必吃榜Top.1　湯米青花椒雞腿排米漢堡7-11強勢登場

漢堡王「4款99元套餐」比買1送1便宜　單堡50元有找

超商開學省錢攻略！重量級鮮食優惠　文具生活用品「第2件6折」

全聯門市冷藏櫃驚現「蛇出沒」　業者急通報動保處協助

樂天Kobo限時10天全站購書73折　博客來揭暑期童書榜單TOP10

陳柏霖多重身分解鎖！直擊片場快問快答　完美呼應「超展開」

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

巴黎高訂彩妝新作「Alyea氣墊粉餅」　東森購物47台9/4獨家首賣

全聯連續3天延長營業時間！中元優惠倒數　咖啡下殺每杯不到23元

日本麝香葡萄來了！超商量販開賣每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

foodpanda擴大徵才釋出「百位職缺」　年薪上看300萬

【廣編】「椒」客必吃榜Top.1　湯米青花椒雞腿排米漢堡7-11強勢登場

漢堡王「4款99元套餐」比買1送1便宜　單堡50元有找

超商開學省錢攻略！重量級鮮食優惠　文具生活用品「第2件6折」

全聯門市冷藏櫃驚現「蛇出沒」　業者急通報動保處協助

樂天Kobo限時10天全站購書73折　博客來揭暑期童書榜單TOP10

陳柏霖多重身分解鎖！直擊片場快問快答　完美呼應「超展開」

媒體報「名律師洩密幫助通緝犯」　王捷拓駁斥非事實將提告

快訊／14:09南部發生有感地震　震度估3級以上

木星、滿月、日蝕能量全面啟動　占星師點名2025年秋季最好運三大星座

彭振聲認罪原因曝！邵琇珮翻供成關鍵　他憶亡妻嘆：活下來不容易

未審先動工！枋山風力開發違法整地　縣府最高罰30萬

南投「名間親子生態園區」9/10起休園！5米彩虹滑梯4個月玩不到

強心臟！索托炸滿貫再補三壘安　史上首人達成罕見「雙逆轉」紀錄

台灣宅配通與雪霸處　攜手復育台灣櫻花鉤吻鮭生態棲地

「沈伯洋反映遭偷拍」現場還原　警確認他未報案：歡迎提供事證

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

范曉萱罕見公開提大S！ 唱「對方作詞曲」：帶她享受舞台

消費熱門新聞

日本麝香葡萄來台每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

漢堡王「4款99元套餐」比買1送1便宜

限今天！全家咖啡買3送3　7-11買7送7

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

超商軍人節全店85折　全聯咖啡免費喝

超商咖啡「買9送9」優惠懶人包

起司變身酥脆口感加蜂蜜絕對要試

foodpanda擴大徵才釋出百位職缺

全聯連續3天延長營業時間！中元優惠倒數一次看

7-11 全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」買2送2

全聯冷藏櫃驚現「蛇出沒」　業者通報處理

4大速食店周末限定優惠包

益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

寵物客製婚戒正夯！

更多熱門

相關新聞

「椒」客必吃榜Top.1　湯米青花椒雞腿排米漢堡7-11強勢登場

「椒」客必吃榜Top.1　湯米青花椒雞腿排米漢堡7-11強勢登場

人氣國民美食TOMMI湯米米漢堡將於9/3起在全台7-11限量販售，推出全新口味「青花椒雞腿排米漢堡」。嚴選完整大塊去骨雞腿排，搭配特製青花椒醬料醃製入味，一口咬下享盡椒香奔放、鮮嫩多汁的青花椒雞腿排與米飯Q彈飽滿的完美結合，每一口都像是一場椒麻與鮮嫩交織的味覺盛宴。

「家樂福北門店」結束營業日曝光！在地人不捨

「家樂福北門店」結束營業日曝光！在地人不捨

限今天！全家咖啡買3送3　7-11買7送7

限今天！全家咖啡買3送3　7-11買7送7

超商咖啡「買9送9」優惠懶人包

超商咖啡「買9送9」優惠懶人包

7-11 全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」買2送2

7-11 全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」買2送2

關鍵字：

麝香葡萄日本麝香葡萄7-11家樂福山梨縣

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面