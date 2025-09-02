日本麝香葡萄來了！超商量販開賣每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

▲7-11在限定門市推出「日本山梨麝香葡萄杯」每杯99元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

日本麝香葡萄產季到來，超商量販等通路也陸續引進，首波祭出親民價！7-ELEVEN、家樂福量販店搶先開賣山梨縣空運頂級麝香葡萄，每盒規格約350g，售價399元，此外7-11還在全台2千門市限量推出「日本山梨麝香葡萄杯」每杯99元。

▲7-11引進日本山梨縣麝香葡萄。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11即日起引進日本山梨縣空運來台頂級麝香葡萄，在全台6間7-ELEVEN Fresh門市（Fresh康橋、Fresh愿橋、Fresh亞萬、Fresh首府、Fresh湖美、Fresh千塘），或透過OPENPOINT APP「i划算」平台可預購，每盒規格350g，售價399元，是超商通路首發親民價。

此外「i划算」平台還推出「空運日本山梨甲斐珍珠麝香葡萄禮盒」，嚴選源自日本傳承四代經營的廣瀨果園，限量契作生產，每串均有專屬生產編號把關品質，果粒碩大剔透、果肉飽滿香甜，並以精美木盒禮盒包裝，單串售價2,299元、雙串4,299元、四串7,999元，適合中秋送禮。

▲7-11自9月15日起推出「日本山梨麝香葡萄杯」，每杯售價99元。（圖／業者提供）

9月15日起，7-11全台近2000間門市將限量推出「日本山梨麝香葡萄杯」，每杯售價99元。

▲家樂福空運來台「日本山梨出產縣麝香葡萄」。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福同步空運來台「日本山梨縣出產麝香葡萄」，規格同樣每盒350g，399元。業者表示，日本產地麝香葡萄最大特色為皮薄、無籽、不苦不澀、果肉飽滿彈牙又多汁，汁液又帶有濃郁的花香及荔枝香氣，其中最大輸出目前仍以山梨縣為主，種植面積最大。

而種植方式分為溫室種植及室外種植，產季依緯度從南往北逐漸成熟，出產順序以溫室葡萄優先，其次至室外葡萄開始產出，也因室外面積大供應產量更多，價格通常更為親民，今年台灣趕在9月搶鮮空運來台。

家樂福表示，即日起在家樂福指定量販店（經國、新店、鼎山、桂林、內壢、安平、淡新、蘆洲、彰化、天母）開賣，周末假日會全台舖貨。

▼家樂福量販店開賣麝香葡萄。（圖／業者提供）