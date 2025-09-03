YouTube開抓共享帳號「沒同住就停權」　用戶收到信怒：超煩

▲YouTube Premium。（圖／記者吳立言攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少人會訂閱串流音樂平台，YouTube就是其中之一。就有用戶表示，YouTube最近開始嚴格檢查家庭成員是否同住，一些異地使用的帳號已經收到官方寄來的14天警告信，若確認沒住在同一地址，就會停權，只能看有廣告的版本。系統還會透過IP位置來判斷所在地，讓不少人直呼「真的這樣搞，大概會有一波退訂吧？」

原PO在Dcard發文「YouTube開始抓共享帳號了」，提醒有在用家庭共享的人要小心，因為YouTube開始嚴格檢查同住址規定，「最近有人收到14天警告信，說沒跟管理者同住就會停權，以後只能看有廣告版本」，系統則會用IP位置追蹤用戶位置。

這讓原PO忍不住直呼，「早就知道會有這天，但之前都沒在管，現在終於要玩真的了」，也好奇「有人有被抓到嗎？」

消息曝光後，引來不少討論。有網友直言，「所以住外縣市的家人不是家人？」「真的這樣搞，大概會有一波退訂吧」、「我都付錢了，還管我住哪」、「之前能買土耳其價格或烏克蘭價格都抓，至少我還有花錢，但禁止之後我就不爽買了，統一價格便宜點很難嗎？」

更有人氣憤直言「我都付錢了，還管我住哪」「我在加州，我姐在紐約，我爸媽在台灣，這樣也算一家人吧？結果家庭方案？笑死。」「被抓了，超煩==」、「你要省錢就繼續找方法吧」、「人在歐洲唸書，用台灣信用卡刷台灣的方案也被擋…直接退訂。」

YouTube自2023年起即在服務條款中明訂家庭方案成員須與管理者同住，但過去並未嚴格執行。近來YouTube啟動每30天一次的「電子check-in」驗證，透過IP或位置檢查確認成員是否同居。以往驗證失敗並無後果，如今則可能直接導致警告信與停權。