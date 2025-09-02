YouTube Premium共享帳號注意！異地成員曝收停權警告信

▲YouTube Premium 。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

YouTube傳出近期開始強化Premium家庭方案的管控，部分未與家庭管理者住在同一地址的成員已收到官方警告信，通知其Premium權益將在14天後暫停。

根據《Android Police》報導，有用戶收到來自 YouTube 的郵件，標題為「您的YouTube Premium家庭會員資格將被暫停」，內文指出：「家庭方案要求所有成員必須與管理者住在同一住址。您似乎並非與家庭管理者同住，因此會員資格將在14天後暫停。」一旦停權，用戶仍可留在家庭組，但只能觀看含廣告的YouTube，失去無廣告播放與離線下載等Premium權益。

YouTube自2023年起即在服務條款中明訂家庭方案成員須與管理者同住，但過去並未嚴格執行。近來YouTube啟動每30天一次的「電子check-in」驗證，透過IP或位置檢查確認成員是否同居。以往驗證失敗並無後果，如今則可能直接導致警告信與停權。

在Reddit上，已有網友分享親身經歷。一名用戶表示，收到14天警告信後，期限一到便失去Premium權益，只能改看含廣告版本。另有網友指出，YouTube支援人員曾提及系統會透過IP定位來追蹤長期異地使用，導致外地成員成為主要檢查對象。

除了家庭方案管控外，Google 也即將推行新規。根據官方幫助中心文件 ，以及8月公布的條款更新，自2025年9月26日起，YouTube Premium訂閱必須「主要在註冊時所在的國家／地區使用」。若使用者長期（超過30天）於其他地區使用，或在註冊時提供不實地區資訊，Google有權暫停或取消訂閱。

目前看來，這波嚴格審查仍屬零星測試，尚未全面展開。YouTube的作法恐加速推廣近期測試的雙人 Premium 方案，同時壓縮異地共享的空間，未來Premium家庭方案將更接近「實際同住家庭」的使用初衷。