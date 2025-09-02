月入7萬男友老開玩笑「以後養我」！全場搶救5萬妹子：快逃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

情侶之間的收入和開銷，常常成為爭執導火線。有女網友表示，剛出社會月薪約5萬元，與月薪約7萬元、年紀大她一點的男友交往中，日常外食與出遊採「你一餐我一餐」的平等分擔。本以為相處模式合理，男友後來卻常開玩笑「好好賺錢」、「以後要養我喔」，讓她心生煩躁，話題引發討論。

原PO在Dcard發文「男友一直叫我好好賺錢，真的很煩躁」，她剛出社會，薪水約5萬元，男友月薪則約7萬元。兩人交往以來，外食、出遊費用幾乎採對半制，彼此沒有佔便宜的情況。但她最近有件越來越困擾的事，就是男方常常有意無意地跟她說，「妳要好好賺錢啊！」甚至還會用玩笑的方式「以後要賺錢養我喔～」

原PO認為，雖然對方說是玩笑，但聽多了真的很煩躁，畢竟自己才剛出社會，已經算在努力工作，也有在分擔開銷，男方卻不斷強調這些事，「有時候我會覺得，好像我現在的努力對他來說完全不夠，甚至有種『我是不是隨時被嫌棄』的感覺」，也會覺得男方一直這樣開玩笑，是不是心裡其實在意。

她忍不住求問其他人，「如果另一半一直叫你『好好賺錢』甚至『以後要養他』，你們會怎麼看？是我太敏感，還是他的玩笑真的踩線了？」

貼文一出，許多人紛紛勸退，「不是開玩笑，他是在試探你」、「分手阿，才多2萬就這麼有優越感，選這種的做什麼？另一半多我3倍都沒這個嘴臉」、「不會太敏感，我也不喜歡這樣，個人喜歡家務+經濟100%的組合」、「交了兩任，兩任都叫我賺錢養他，現在都變前任了。」