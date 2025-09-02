清大畢業進科技業　「月領6萬」他自卑！過來人點頭嘆：會焦慮

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

出社會後，難免會有比較心態。一名清大畢業生表示，畢業後進入科技業，但還在學時就自認能力沒有同儕好，月薪硬生生低一截。而且看到別人可以遠端或一週進公司3天，他卻要天天去，加班還沒有加班費，他瞬間覺得很自卑，「真的覺得自己什麼都做不好」，貼文引發討論。

原PO在Dcard發文「薪水好低很失落」，說他剛畢業，進入科技業，跟同系相比感覺能力沒有同儕好，薪水硬生生低別人一截，「合租室友的月薪都在8-10萬區間，我一個可悲領6萬的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，他看到別人多能遠端或一週進公司3天，他則天天進公司，近期還要開始加班卻無加班費。讓原PO更難過的是，看著別人輕鬆賺高薪，家裡也比他有錢、從大學起就開進口車，自己只騎機車，整個相當失落。

貼文引發熱論，大票秒安慰，「你薪水超高的好嗎？已經狠甩一波人了」、「這是高學歷的年輕人容易踩入的陷阱：只看見比自己過得更好、更強的人。因為比較，所以痛苦」、「剛畢業就開進口車，這不是家裡有礦是啥？每個人起跑點不同，沒啥意義，煩惱都是自找的。」

也有人表示，「大家都在說原PO不知福，但我想我能理解，同樣都是比較，但當你周圍比較的對象都是進頂尖科技業公司，一年年薪領領一兩百萬的時候，真的會很焦慮覺得落別人一大截」、「我工作20年了，薪水還只有三萬多。工作性質屬於專業能力，但這類別的薪水本來就不會多高。」