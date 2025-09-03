全勤給1萬！月休4日「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋：看到笑出來

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名員工昨日曬出某間公司的薪資條，只見底薪僅7000元，做三個月後，全勤費從原本的7000元漲到1萬元，餐費則有3000元，而加班費、代班費、抽成費等，則有詳細的計算規則；同時，他也好奇求問，這樣是否合理？對此，大票鄉民傻眼洗版，怒喊「這什麼垃圾公司」、「這哪家傳產」。

「這樣的薪水你們會做多久？」一名網友在PTT分享薪資明細，從截圖中可見，他月休4天，2021年11月至2022年2月，底薪為7000元、全勤費7000元、餐費3000元、加班費2000元（加1天班、4小時250元）；而代班費、未休假費用及抽成則另計。

接著2022年3月到9月，底薪、餐費、加班費不變，全勤費則漲到1萬元；至於休假日未休假，則從1天（8小時）1000元酬勞，再新增12小時的選項，金額則變1300元。

▲超離譜薪資條。（圖／翻攝自PTT）

一直到2024年5月開始，公司改成月休6日，不過底薪降至5000元，全勤費改成績效獎金1萬元，餐費依舊是3000元，而加班費則改為1天班（4小時）125元。

原PO直言，「我應該是不會想去做，在這種窮老闆底下工作，應該很辛苦吧！這樣的薪水，請問你們會做多久，這樣合理嗎？」

▲公司改為月休六天，但底薪竟降至5000元。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛回應，「這是公司做的薪資條？做成這樣是要讓人搞不清楚實際薪資？」「可能勞保保部分工時，那全勤1萬看到笑出來」、「所以實際到底領多少？而且底薪還能變少的喔，厲害了」「當月未休滿4天，這沒違法勞基法嗎」、「後面更扯，全勤甚至比底薪高，而且他加班算法我是真看不懂」、「這也離基本薪資太遠，我沒理解錯誤吧」、「感覺去搖飲料都比這工作好」、「做這張表的人應該是有溝通障礙吧」、「到底哪間公司」。

值得一提的是，從2022年1月1日開始，基本月薪就已調至2萬5250元、時薪168元；2023年基本月薪來到2萬6400元、時薪176元；2024年又再調，變為2萬7470元、183元；而今（2025）年最低工資已調至2萬8590元、190元。

▲近年基本工資一覽表。（圖／AI製圖）

