LINE「14款免費貼圖」限時下載！社畜兔、天竺鼠布丁超Q

記者周亭瑋／綜合報導
貼圖小舖今（2）日上架1組免費貼圖，只要將「LINE禮物」的官方帳號加入好友，即可擁有此貼圖；另外，還有13組隱藏版貼圖，像是天竺鼠布丁、石二鍋新鮮公寓等，快把握時間下載吧！
LINE禮物 × 啊兔｜下載請點
下載期限：2025年10月2日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物直播 × 欸波暖暖｜下載請點
下載期限：2025年10月1日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 社畜兔｜下載請點
下載期限：2025年10月1日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
石二鍋新鮮公寓－日常篇｜下載請點
下載期限：2025年9月25日
下載條件：無條件
使用效期：90天
保哥家族｜下載請點
下載期限：2025年9月24日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
路易威登彩妝系列七夕限定貼圖｜下載請點
下載期限：2025年9月25日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE GO × 天竺鼠布丁｜下載請點
下載期限：2025年9月24日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
MISS DIOR FOR LOVE｜下載請點
下載期限：2025年9月18日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE購物護照★椒滴滴｜下載請點
下載期限：2025年9月17日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
LINE購物品牌名店 × 雪豹｜下載請點
下載期限：2025年9月18日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
ModernGirl × 峮峮超Q日常｜下載請點
下載期限：2025年9月6日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE購物 夯話題×麵包樹 可愛夏日篇｜下載請點
下載期限：2025年9月4日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物直播×蘇蘇柴｜下載請點
下載期限：2025年9月3日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
聯博超人日常×一起出任務｜下載請點
下載期限：2025年9月15日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天
