生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE「14款免費貼圖」限時下載！社畜兔、天竺鼠布丁超Q

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（2）日上架1組免費貼圖，只要將「LINE禮物」的官方帳號加入好友，即可擁有此貼圖；另外，還有13組隱藏版貼圖，像是天竺鼠布丁、石二鍋新鮮公寓等，快把握時間下載吧！

LINE禮物 × 啊兔下載請點

下載期限：2025年10月2日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

貼圖

LINE購物直播 × 欸波暖暖下載請點

下載期限：2025年10月1日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

貼圖

LINE購物 × 社畜兔下載請點

下載期限：2025年10月1日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

貼圖

石二鍋新鮮公寓－日常篇下載請點

下載期限：2025年9月25日
下載條件：無條件
使用效期：90天

貼圖

保哥家族下載請點

下載期限：2025年9月24日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

貼圖

路易威登彩妝系列七夕限定貼圖​下載請點

下載期限：2025年9月25日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

貼圖

LINE GO × 天竺鼠布丁下載請點

下載期限：2025年9月24日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

貼圖

MISS DIOR FOR LOVE下載請點

下載期限：2025年9月18日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

LINE購物護照★椒滴滴下載請點

下載期限：2025年9月17日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物品牌名店 × 雪豹下載請點

下載期限：2025年9月18日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

ModernGirl × 峮峮超Q日常下載請點

下載期限：2025年9月6日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

LINE購物 夯話題×麵包樹 可愛夏日篇下載請點

下載期限：2025年9月4日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物直播×蘇蘇柴下載請點

下載期限：2025年9月3日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

聯博超人日常×一起出任務下載請點

下載期限：2025年9月15日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天

免費貼圖

