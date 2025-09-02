　
員工旅遊玩5天！他照去公司「不算加班」傻眼了　網揪關鍵不挺

▲▼上班,小資族,電腦,男友,工作,公司,同事,工程師。（示意圖／記者鄺郁庭攝） 

▲原PO沒有跟著出國，而是到公司上班。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「我被叫來上班，還是正常班！那我來心酸的？」一名網友發文抱怨，公司上個月安排5天的出國行程，員工都能免費參加，但他因為身體狀況而無法同行，於是就被要求到公司上班。但他沒想到，這幾天的薪資居然是算「正常班」，讓他覺得相當不合理。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，公司上個月安排5天的出國行程，員工都能免費參加，然而他因身體狀況不能前去，公司卻沒有給他福利金。後來他則安慰自己，「反正算了，3萬多塊而已 」。

原PO接著說，在這5天當中，扣除假日的另3天，他有被公司叫去上班。他認為，「公司員工出去玩的，天數算自己，所以扣特休，這OK；我沒去，我的確沒被扣特休，但是我以為我那3天都算是加班，畢竟你們出去玩，我還被叫來」。

只是原PO詢問會計後，卻得知他那3天都算「正常班」！這就讓他相當無奈，公司其他人雖被扣特休，但至少是出國旅遊，而他既沒拿到福利金，還必須到公司上班，「還是正常班！那我來心酸的？我寧願在家耍廢啊」。

貼文曝光後，底下網友則直呼，「正常啊！個人因素不能跟著出國是你的問題，所以沒扣特休。你上班是正常上班又不是（休假日）加班，算這樣正常啊！你也可以跟著休息扣特休不是嗎」、「怎麼可能算加班？你都說去參加的同事是用特休參加，表示就是一般上班時間，不然你用特休在家耍廢啊」、「正常上班日，他們請特休出去玩，來上班當然正常班啊，沒有加班費合理」。

