國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平秀肌肉！紐時：93閱兵「對台獨釋警告」　反美聯盟罕見會師

▲▼ 三巨頭同框、習近平、普丁、金正恩 。（圖／翻攝 央視）

▲ 普丁、金正恩等世界領袖和習近平同框 。（圖／翻攝 央視）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國3日在北京天安門廣場舉行「九三大閱兵」，紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，動員戰機、坦克和最新軍事技術，向全球展示軍事實力。俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩、伊朗總統裴澤希揚和中國國家主席習近平齊聚，參加這場反對美國主導世界秩序的罕見獨裁者大會師。

《紐約時報》分析，這場閱兵被視為中共向國際社會發出的強烈訊息，不僅要告訴世界「中國不再容忍任何外來霸凌」，更對台獨勢力及其國際支持者發出警告，暗示任何走向正式獨立的舉動都將招致危險。習近平試圖透過此次閱兵重新定義二戰歷史敘事，將中共塑造為對抗外來侵略者日本帝國的救星。

官媒《人民網》發表社論稱，「這一偉大勝利充分證明，人民是歷史的創造者、是真正的英雄，中華民族是具有頑強生命力和非凡創造力的民族，中國共產黨是中國人民和中華民族最可靠的主心骨。」

美國學者唐志學（Joseph Torigian）分析，「對習近平和普丁而言，（二戰）勝利代價高昂，但不完整。他們認為『霸權勢力』仍企圖將外國模式強加於他們，阻礙他們獲得應有的國際地位」，「現在他們想利用戰爭記憶，讓後代免受西方價值觀毒害，為他們構想的全球秩序建立正當性。」

《新華社》本周一篇評論則寫道，中國愈強大世界就愈安全，「中華民族絕不會像過去那樣，被帝國主義列強羞辱欺凌。」

逾20位世界領袖受邀觀禮，但美國、英國、法國、德國和澳洲等西方主要民主國家領袖均缺席，突顯北京與西方陣營對立日趨嚴重，尤其對中國在烏克蘭戰爭中與俄國合作有所分歧。東南亞及中亞多國領袖則踴躍出席，彰顯北京在區域外交上的成功布局。

09/02 全台詐欺最新數據

