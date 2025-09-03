車主注意！車輛異動記得「做1事」　忘記恐拿不回錢

▲車輛因故不再使用，車主要記得辦理eTag餘額退費。（示意圖／CTWANT資料照）

高公局表示，車輛因故（例如車輛買賣、報廢、遺失等）不再使用eTag服務時，原車主可利用遠通24小時客服電話（02-7716-1998）、遠通網站、ETC App、遠通Line客服（ID：@etag）及遠通服務中心等多元管道辦理帳戶餘額退費，選擇轉儲值至其他車輛eTag帳戶或是退費至指定銀行帳戶。

高公局指出，民眾於監理機關辦理車輛異動登記，原車主除了要主動查詢及繳清通行費，避免產生逾期罰單外，也要記得辦理eTag終止及帳戶餘額退費。民眾可利用24小時遠通客服電話或監理所站設置之監理異動專線辦理退費，選擇轉儲值至其他車輛eTag帳戶，或是退費至指定銀行帳戶；此外，也可以透過遠通網站、ETC App、遠通Line@，輸入車號及身分證統一編號並備妥金融機構帳號，自助辦理退費。

根據統計，全台目前約有890萬輛車裝設eTag，自2010年（99年）實施ETC以來，累計用戶已突破860萬戶，至今已有4萬8000筆退費案例，辦理退費完全免收手續費。截至2024年底，未領回或報廢車輛帳戶累計金額高達4.68億元，呼籲車主勿忘將帳戶餘額領回。

此外，高公局再次提醒用路人，詐騙手法層出不窮，遠通公司發送之國道通行費欠費電子郵件或簡訊通知係善意提醒繳費，除顯示車號外，不會有繳費連結，籲請用路人切勿點擊或操作不明網址連結。用路人可以下載遠通電收ETC App並開啟推播功能，接收最即時正確的官方通知；繳付通行費前，也可以ETCApp查詢欠費後再進行儲值或繳費。如果有疑慮可以電洽遠通公司客服專線或Line客服詢問。

