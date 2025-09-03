　
愛排隊、拍手大笑！「台人7大特徵」日人秒認出...全場狂點頭

日人眼中「台人7大特徵」曝光。（示意圖／報系資料照）

▲日人眼中「台人7大特徵」，愛排隊是其中一項，有些人甚至不知大家在排什麼就跟排。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

長期在台發展的日本女星阿部瑪利亞，近日在YouTube頻道PO出一支影片，分享「日本人眼中的台灣人7大特徵」，包括愛排隊、把貴重物品放桌上、男生不帶包包、講話浮誇、被稱讚會害羞等等。影片曝光立即引發台灣網友熱烈共鳴，笑喊「超有感」、「被挖出台灣人密碼了」。

阿部瑪利亞近日上傳一段在大阪中之島「台日新風」活動現場拍攝的影片，而她近日看過報導指「日本人在日本如何找到台灣人？」覺得很有趣，因此這次影片主題訂為「在日本找出台灣人！日本人眼中的台灣人7大特徵」。

她邊逛活動現場邊現場觀察，列舉出7項台灣人常見行為，包括貴重物品放桌上、穿搭氣質及戴眼鏡、口袋裝滿東西、愛排隊、對免費零抵抗、聊天會拍手大笑、被稱讚會害羞並轉移話題，以及文化認同感強。

阿部首先提到，台灣人經常把貴重物品放在桌子上，人卻直接離開現場，這在日本幾乎是不太可能發生的事。

穿搭方面，阿部提到台灣人與日本人的氣質明顯不同，儘管穿搭雷同，仍看得出是穿日系的台灣人，或是日本人；而台灣人很愛戴眼鏡，且較少穿有領襯衫或POLO衫。

此外，台灣男性普遍不喜歡背包包，而是把所有東西塞進褲子口袋裡，「常看到褲子鼓一大包」，裡面可能裝了手機、錢包、鑰匙、衛生紙、車票等。相較之下，日本男性頂多把手機跟錢包放在褲子口袋。

阿部也提到「排隊文化」，日本人習慣先查好資訊才會去排隊，台灣人則常常「看到排隊就想跟著排」，疑似商品很有名就會忍不住加入隊伍。且台灣人對於「免費」二字更是毫無抵抗力，會主動靠近、嘗試新東西；日本人則是傾向先懷疑、擔心是否有條件的心態。

至於聊天風格，阿部認為，台灣人往往肢體語言明顯，「聊天會拍手大笑、還會互碰對方」，這讓阿部驚呼：「這絕對就是台灣人！」

另外，阿部指出，台灣人若被陌生人稱讚時，會害羞並急著轉移話題，不過一旦熟了就會呈現「暗爽」的反應，甚至開玩笑反問「你幹嘛突然誇我」；日本人則是先否定並稱讚回去。

經過觀察，阿部表示台灣人對文化有高度認同感，常主動推廣自己家鄉的文化、美食與風俗民情等；日本人則不會主動提起，值得自我認同感的文化差異。

影片曝光後引發網友討論，台灣人紛紛留言表示「被挖出台灣人密碼了」、「這些超有感」、「要辨別台灣人真的很容易，光排隊這事就覺得很有感」、「我是台灣人都沒發現自己有這些點」；也有人補充，「應該還有戴安全帽買東西、撐傘走路等特徵」。

09/01 全台詐欺最新數據

台積電渣夫多次偷吃得性病　美女正宮「冷靜抓猴」反被家暴

分享給朋友：

