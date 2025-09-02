　
社會 社會焦點 保障人權

引狼入室！苗栗歇業銀樓裝修　5工人偷走聚寶瓶、值錢飾品

▲苗栗市歇業銀樓雇用工班整修，結果引狼入室被偷走大型聚寶瓶和飾品，警方循線逮捕5名工人法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市歇業銀樓雇用工班整修，結果引狼入室被偷走大型聚寶瓶和飾品，警方循線逮捕5名工人法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市一間已歇業銀樓兼藝品店，屋主雇用新竹縣鍾姓男子等5名工班整修屋舍，詎料屋主日前發現2座大型肖楠木聚寶瓶和值錢飾品失竊，報警赫然發現竟是「引狼入室」，警方抽絲剝繭才鎖定鍾嫌等人，警方持搜索票拘提5嫌、起出聚寶瓶等贓物，偵訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

苗栗警分局今（2日）表示，8月2日接獲徐姓被害人報案，指他位於苗栗市中正路的透天厝失竊，損失一對市價70萬的肖楠木聚寶瓶、銀飾等80多萬，警方勘察現場，發現透天厝原本經營銀樓、藝品，目前歇業整修中，屋主稱1樓鐵門平時反鎖，跡證顯示竊嫌自屋後架梯進屋行竊，研判可能是熟人所為。

▲苗栗市歇業銀樓雇用工班整修，結果引狼入室被偷走大型聚寶瓶和飾品，警方循線逮捕5名工人法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市歇業銀樓雇用工班整修，結果引狼入室被偷走大型聚寶瓶和飾品，警方循線逮捕5名工人法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方成立專案小組，一開始調閱路口監視器時，並未有特別發現，後來繼續擴大追查，發現案發前某日半夜有可疑貨車接近失竊民宅，反推貨車行車軌跡，竟一路追查到新竹縣。加上徐姓屋主供稱，透過親友介紹新竹縣彭姓、鍾嫌男子等5人工班負責維修，警方鎖定鍾嫌等人涉案。

警方8月27日持搜索票，前往新竹縣新埔鎮等地拘獲鍾嫌（57歲）等5人，取回2座大型木雕聚寶瓶及遭竊飾品等贓證物，警方動用4人才抬得動162公分高、各重120公斤的聚寶瓶，但鍾嫌用滾動瓦斯桶方式，輕鬆協助警方查扣。

▲苗栗市歇業銀樓雇用工班整修，結果引狼入室被偷走大型聚寶瓶和飾品，警方循線逮捕5名工人法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，5名嫌坦承利用整修屋子機會，陸續偷走值錢飾品，徐姓屋主8月初發現後，怒斥彭姓工班班頭手腳不乾淨，彭再責駡並辭退鍾嫌，鍾心生不滿當夜偷走聚寶瓶。警訊後依加重竊盜罪嫌，將莊、鍾等5嫌移送苗栗地方檢署偵辦。

