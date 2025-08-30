　
社會 社會焦點 保障人權

人妻「手掌朝上食指彎曲」勾小王滿足她　尪靠兩款LINE貼圖怒抓！

擁抱示意圖。(圖／達志示意圖)

▲人妻與同事之間的親密對話與互動貼圖被老公發現。(示意圖／達志)

記者曾羿翔／綜合報導

苗栗地方法院近日裁定一宗涉及婚姻誠信的案件，一名人夫阿強（化名）發現妻子與小王有親密對話，法院要求小王支付阿強5萬元精神慰撫金。阿強妻子與小王為同事關係，但私下逾越的對話內容與互動貼圖，法院認為已經侵犯了阿強的配偶權，對其造成精神上的傷害。

根據判決書，一名人夫阿強（化名）發現妻子與小王之間的親密關係後，為了保護婚姻，登入妻子的LINE帳號查看訊息，發現兩人之間的對話內容不僅有愛的言辭，還包含了「邀請同床共眠」之貼圖、「手掌朝上食指彎曲」表示過來之貼圖，這些行為顯然超出了正常朋友之間的範疇。

此外，判決書還揭露，小王與阿強妻子之間的傳訊對話，「越來越愛你」、「抱抱」、「你很會滿足我」、「我也很滿足了」
、「下班前，有機會抱抱一下」、「我最愛你了」等語。

法院認為，雖然小王與人妻的對話並未涉及裸露或過度色情內容，但這些親密的行為和語言已經侵犯了阿強作為配偶的基本權利，並對他造成了精神上的痛苦。因此，法院判決小王要支付5萬元的精神慰撫金。

法院指出，即使未能確定有無實際婚外情性行為，但超越正常社交範圍的行為也可能對配偶造成傷害，並導致賠償責任。

台北地方法院近日針對一起配偶權侵權案作出判決，一名妻子阿芬（化名）指控丈夫與小三長達30年的不當關係嚴重侵害其配偶權，最終獲得部分勝訴，法院裁定丈夫與小三須連帶賠償新台幣50萬元。

