政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣9海纜已斷？　賴清德闢謠：上網、通話、對外連線都沒問題

▲▼針對網傳台灣已經有9條海纜斷裂，總統賴清德親自轉發數位發展部訊息闢謠。（圖／賴清德Threads）

▲針對網傳台灣已經有9條海纜斷裂，總統賴清德親自轉發數位發展部訊息闢謠。（圖／賴清德Threads）

記者陶本和／台北報導

根據台灣海纜監測網站顯示，從台灣連往東南亞方向的EAC2海纜昨（1）日斷線，網傳台灣24條海纜已有9條斷裂。對此，數發部稍早已澄清之外，總統賴清德也親自透過社群媒體闢謠，他強調，目前大家上網、通話、對外連線都沒有問題，待修復的3條國際電纜都有備援路由支撐，且將在11月前陸續修復完成。

台灣海纜動態地圖網站是由台灣的網友自製的，根據其內容顯示，從台灣連往東南亞方向的EAC2海底電纜在昨天發生斷線狀況，影響台灣至新加坡的通訊傳輸。網路上也傳出，台灣24條海纜已經有9條斷裂。

對於相關的傳言，數位發展部2日澄清表示，國內 10 條海纜全數正常運作， 14條國際海纜中，目前有 3 條障礙待修復，但已有備援路由支撐，民眾上網、通話、對外連線都不受影響。

數發部表示，目前受影響的3條國際海纜已安排修復，預計今年9月至11月陸續完成，進度也會視海象與修纜船作業情況調整。

至於 9 月 1 日的「東亞交匯二號（EAC2）」斷纜事件，數發部強調，發生在菲律賓至新加坡段，與台灣連接部分無關，我國連線服務仍正常。

賴清德也隨即透過社群媒體轉發數發部澄清訊息，強調目前大家上網、通話、對外連線都沒有問題，待修復的3條國際電纜都有備援路由支撐，且將在11月前陸續修復完成。

09/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

外國人超愛！台北這夜市「繁華到沒落」　全場嘆：不是店家問題
快訊／「雨刷」涉洗錢200億遭逮　法院揭羈押禁見原因
公務員遭詐435萬！長腿按摩妹、竹聯月堂成員被逮
劉書宏驚傳「肋骨骨裂」！　忍痛6天揭傷勢
快訊／國道驚悚火燒車1死1傷　18歲男追撞貨櫃車慘成焦屍
台灣9海纜已斷？　賴清德發聲闢謠
快訊／走讀傷8警！中正一分局通知黃國昌等3人到案
停北市機車格「吞600元罰單」傻眼了　停管處解答！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

海纜斷線通訊修復賴清德

