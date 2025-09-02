蔡阿嘎遊日本驚見「神似賴清德」武士像　釣出本人親回「這句話」

▲蔡阿嘎遇見神似賴清德武士像。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎，下同）

記者郭運興／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎今（2日）發文貼出在日本「小倉城」旅遊，驚見一尊有著中分髮型的武士像神似總統賴清德，他更幽默表示「好眼熟的人！先預言你下輩子可以選上總統」，此篇貼文累積12萬次瀏覽，更釣出賴清德本人親自以日文回應「私は賴桑でございます」（我是賴桑）。網友則紛紛留言笑稱 「不是長得很像就可以當總統喔，不是喔，不是這樣喔」。

百萬YouTuber蔡阿嘎今日貼出在日本「小倉城」旅遊照片，驚見一尊有著中分髮型的武士像神似總統賴清德，他幽默表示「好眼熟的人！先預言你下輩子可以選上總統」，蔡阿嘎不僅標記了「小倉城賴清德」也貼出對比圖直呼「超像」。

此篇貼文累積12萬次瀏覽，意外釣出賴清德本人以日文回應「私は賴桑でございます」（我是賴桑）。賴清德的回應也吸引4000人按讚分享。

網友則紛紛留言笑稱 「不是長得很像就可以當總統喔，不是喔，不是這樣喔」、「為了這個決定衝一波小倉城」、「沒喊一聲總統好」、「真的太像了」，也有多位網友曬出同個地點與「神似賴清德武士像」的合照。

▼賴清德親自回應。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）