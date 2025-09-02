桃園分署9月聯合拍賣會　搶手5層樓建物1920萬標出

▲法務部執行署桃園分署今天下午舉行聯合拍賣會，不少民眾進行不動產競標。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署今（2）日舉行聯合拍賣會，拍賣包括建物、土地、股票等，吸引諸多競標民眾到場，其中桃園區永安路一棟五層樓建物最受矚目，經競標後順利以1920萬元標出，今天總計拍賣金額高達2,844萬餘元，將全數挹注國庫。

桃園分署拍賣會適逢9月為交通安全月，現場進行交通安全宣導，強調人本交通的停讓文化，提醒民眾在日常出行中注重交通安全並對禮讓行人。此外，亦針對打詐、反毒及性別平等環境建立進行宣導。

拍賣會於下午3時於桃園市桃園區復興路186號13樓拍賣室進行不動產開標程序，其中位於桃園市桃園區永安路一棟五層樓建物（屋齡近40年，坪數約150坪）最受矚目，因是第三次拍賣，底價相當實惠，競標民眾經過激烈投標後，最終以1920萬元順利得標。

▲桃園區永安路一處五層樓建物順利以1920萬元標出。（圖／桃園分署提供）

另外，位於桃園市桃園區中路段精華土地（面積約22.7坪）也成為焦點，該標的最終以924萬4,500元拍定，拍定價格高於底價220萬元，顯示該標的土地強大投資潛力與未來增值空間；其餘未拍定之標的，桃園分署將再擇期拍賣，有興趣民眾可持續注意桃園分署網站之公告訊息。

桃園分署表示，每月第1週、星期二下午3時，均定期舉辦「123聯合拍賣活動」，更多詳細資訊，歡迎民眾至桃園分署官網或臉書獲取相關訊息，桃園分署呼籲，大家在參與拍賣同時，應特別警惕詐騙與毒品相關犯罪行為，共同攜手打擊詐騙與反毒，守護家園與社會和諧。