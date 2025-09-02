小二童「開學第1天」就失蹤！母臉書尋人　警社區大廳找到他

▲桃園市八德區一名小二學童，昨天開學日放學後竟走失，員警沿線動員協尋1個多小時後發現在附近社區大廳內尋獲。（圖／八德警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一名小二學童，昨（1）日放學後沒等家長來接，就自行離開學校，母親沒接到兒子，兒子也沒回家，除急忙報警求助外，也在臉書PO文請網友幫忙協尋，所幸八德警方全力動員沿線尋找，1個多小時後在附近一處社區大廳找到人，通知學童家長領回，最終喜劇收場。

▲桃園市八德區一名小二學童，昨天開學日放學後竟走失，媽媽急得在臉書請求網友協尋。（圖／八德警分局提供）

八德警方指出，昨天是全國各級學校開學日，八德區發卻生學童走失意外，下午5時30分，程姓學童放學後未等到家長接送，逕自步行離開學校，母親到校遍尋不著兒子，急得打「110」向警方求助協尋，同時還在臉書PO文，請網友幫忙協尋。

八德派出所值班警員陳語群獲悉後，調閱學校附近監視器，確認學童從學校後門離去時所穿著運動服裝與特徵等資訊，調派線上巡邏警網前往鄰近公園、超商、社區找尋，員警也回電程母了解孩童狀況，學童疑似因母親與老師溝通有誤，導致學童自行離校。

▲桃園市八德區一名小二學童，昨天開學日放學後竟走失，警方於1小時左右尋獲，讓學童返回媽媽懷抱。（圖／八德警分局提供）

所幸，警方於傍晚6時30分許，在八德區豐德路某社區大廳尋獲學童，一路護送學童返回媽媽懷抱，警方耗費1小時幫助媽媽尋回走失學童，家屬上臉書社群分享喜悅，並感謝暖警熱心協助。

八德警分局提醒，民眾如遇兒童或老人走失，請多給予關心詢問，並撥打「110」報警處理，警方會以最快時間幫忙協尋。